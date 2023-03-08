Das Erste: ЕС ищет пути восполнить дефицит боеприпасов, расходуемых Украиной

Украина ежедневно использует намного больше боеприпасов, чем производится оружейной промышленностью за тот же период — поэтому запасы опустошаются, отмечает немецкий телеканал Das Erste. На этом фоне Европа должна обсудить, как избежать дефицита. Жозеп Боррель призывает страны ЕС передать Украине боеприпасы из собственных запасов, а Урсула фон дер Ляйен предлагает организовать совместные закупки.

В течение нескольких недель на Западе шли разговоры о современных истребителях и о том, стоит ли их поставлять Украине или нет, а также о системах вооружения высокой сложности, способных перехватывать ещё больше российских ракет, отмечает немецкий телеканал Das Erste.

Теперь выясняется, что боеприпасы к оружию, которое уже давно поставлено на Украину, могут закончиться — потому что Украина ежедневно использует гораздо больше боеприпасов, чем производится оружейной промышленностью за тот же период, — и запасы опустошаются.

Этот тревожный звонок прозвучал из штаб-квартиры НАТО. Европа должна действовать, требует верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель, призывая министров обороны Европы, прежде всего, реагировать быстрее. На встрече в Стокгольме Боррель должен положить на стол переговоров план — своего рода список дел, как увеличить производство оружия в Европе. По словам Боррелля, это предполагает поставку большого количества боеприпасов, особенно для танков и артиллерии, в которых срочно нуждается украинская армия.

На первом месте в списке дел для министров обороны стоит просьба передать Украине боеприпасы из собственных запасов, и как можно быстрее. Речь не идёт о пожертвованиях — поставки почти полностью компенсируются из специального резерва для поставок оружия, который носит примечательное название «Фонд мира». В ближайшей перспективе этот банк должен быть увеличен на €1 млрд для поставок боеприпасов.

Вторым пунктом в списке дел министров обороны является просьба о совместных действиях в будущем при заказе боеприпасов и вооружений. Необходимо избегать национальных инициатив. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже предложила свою помощь: на Мюнхенской конференции по безопасности она предложила организовать это так же, как совместный заказ вакцин во время пандемии коронавируса.

Во время пандемии фон дер Ляйен провела централизованные переговоры с фармацевтическими компаниями и гарантировала фиксированные объёмы закупок. Сейчас она предлагает нечто в том же роде, поясняет немецкий телеканал. Оружейная промышленность должна иметь возможность рассчитывать на многолетние контракты на поставку боеприпасов. «Это даст промышленности возможность инвестировать в производственные линии сейчас, чтобы быть быстрее и увеличить количество поставок», — сказала фон дер Ляйен в Мюнхене.

Однако остаётся открытым вопрос о том, кто будет оплачивать централизованные закупки боеприпасов, отмечает Das Erste. Дипломаты ЕС сообщают, что некоторые страны хотят ещё больше увеличить Европейский фонд мира, а другие просят выделить специальный фонд.

Гарантированные объёмы закупок, а также, возможно, финансовая поддержка или льготные кредиты, как того требует часть Еврокомиссии, — это должно быть хорошей новостью для европейских оружейных компаний. Тем не менее это далеко не окончательная сделка между министрами обороны. Критики отмечают, что оружейные компании уже получили большую прибыль от конфликта на Украине и что помощь за счёт налоговых поступлений — например, для новых производственных цехов — нелегко обосновать.

Поэтому считается вероятным, что на встрече в Стокгольме министры обороны сначала займутся первыми двумя пунктами списка дел: быстрой передачей Украине боеприпасов из собственных запасов и совместными закупками.

Для одного человека в Еврокомиссии этого, вероятно, недостаточно. Комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон уже давно пытается направить производство оружия в Европе в более конкретное русло. Теперь, во время военных действий, он считает свою позицию оправданной. Оборонные компании должны перейти на «режим военной экономики», заявил он перед началом консультаций в Стокгольме. На это, по его словам, должен потратиться и ЕС. «Можно также использовать бюджет ЕС», — цитирует немецкий телеканал Das Erste слова брюссельского комиссара по внутреннему рынку, также призывающего облегчить оборонной промышленности доступ к средствам Европейского инвестиционного банка.