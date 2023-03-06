EurActiv: Болгария через третьи страны поставила Украине вооружение на сумму более $1 млрд

Болгария за два года через посредников поставила Украине оружия на общую сумму более миллиарда долларов, передаёт EurActiv. Расследование портала показало, что, несмотря на заявления бывшего болгарского правительства, что там не допустят передачи своего оружия Киеву, в оружейной промышленности зафиксировали «рекордные продажи за границу», в основном в Польшу и Румынию, откуда затем оружие поставляли на Украину.

За последние несколько лет болгарское оружие общей стоимостью миллиарды долларов поступило на Украину, несмотря на полное отсутствие прямых сделок между Софией и Киевом, сообщает EurActiv.

Всего через четыре дня после начала российской спецоперации на Украине бывший министр экономики и вице-премьер Болгарии в кабинете Кирила Петкова Корнелия Нинова заявила, что не допустит передачи болгарского оружия в Киев. Однако расследование, проведённое изданием, показало, что Болгария «опосредованно» поставляла вооружение на Украину и начался этот процесс ещё до 24 февраля 2022 года, несмотря на заявления правительства республики.

Ещё до конфликта, с начала 2021 года до 24 февраля 2022 года, Украина не заключала прямых сделок с болгарскими оружейными компаниями, которые являются основными поставщиками оружия и боеприпасов, произведённых по советскому стандарту для украинской армии. После начала конфликта между странами также не было заключено ни одной сделки. Тем не менее, по данным источников издания, только в прошлом году Болгария «косвенно» продала на Украину оружия на сумму не менее $1 млрд.

«За период с 24 февраля 2022 года по 19 января 2023 года на рассмотрение Комиссии по экспортному контролю не поступало заявок на внешнеторговые сделки с украинскими компаниями и государственными учреждениями — соответственно, разрешения на экспорт за этот период не выдавались», — прокомментировали вопрос в министерстве экономики.

В этот период в болгарской оружейной промышленности были зафиксированы «рекордные продажи за границу», в основном в Польшу и Румынию, откуда затем вооружение отправлялось на Украину.

Крупные государственные оружейные заводы, например в городах Сопот, Карлово и Казанлык, сообщили о росте продаж на 100%. «Когда происходит международный вооружённый конфликт, использование продукции оборонного назначения всегда увеличивается», — заявил бывший исполнительный директор государственной компании «Кинтекс» Александр Михайлов в интервью EurActiv.

«Есть программа с достойным финансированием в Великобритании, США и Польше. По этой программе покупается необходимое для Украины вооружение, то есть деньги не украинские, а британские, американские, польские или европейские», — сказал порталу бывший исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Велизар Шаламанов.

По словам Шаламанова, подобный «трёхсторонний подход» очень полезен как для Болгарии в плане финансов и имиджа, так и для Украины. «То есть все стороны получают свою долю», — пояснил политик.

Как напоминает EurActiv, недавно Шаламанов выступил за то, чтобы Болгария и вовсе передала все свои советские танки и бронемашины, чтобы их заменили на современную технику союзников страны. Речь идёт прежде всего о танках Т-72 и самолётах Су-25 и МиГ-29.