Die Welt: «переломный момент» — ЕС укрепляет свои границы на фоне рекордного наплыва мигрантов

На фоне усугубления ситуации с нерегулярной миграцией ЕС решил выделить «существенные средства» на укрепление пограничной инфраструктуры, сообщает Die Welt. Причём речь идёт не только о будках, камерах и прожекторах, но и о стенах, а также заборах с колючей проволокой. «Это переломный момент в миграционной политике континента», спровоцированный в том числе и наплывом беженцев с Украины, объясняет немецкое издание.

Самой важной темой на прошедшем в Брюсселе чрезвычайном саммите была миграционная политика, пишет Die Welt. До сих пор европейские политики оттягивали её обсуждение, так как позиции стран по этому вопросу были слишком различными, а шансы на то, что удастся договориться, — маленькими. Но теперь пришлось искать компромисс, ведь давление стало слишком большим, рассказывает немецкое издание.

По данным Frontex, агентства ЕС по безопасности внешних границ, в 2022 году нерегулярная миграция составила 330 тыс. человек, которые попали в союз в основном через Средиземное море или Западные Балканы. По сравнению с 2021-м рост составил 64%. Пускай это показатель и не превысил рекорды 2015 и 2016 годов, когда в Евросоюз прибыло 1,8 млн мигрантов, но сейчас европейцы столкнулись с большими трудностями, ведь в дополнение ко всему они приняли у себя ещё и 4 млн беженцев с Украины.

В связи с этим в Брюсселе договорились о том, чтобы выделить «существенные средства» на укрепление пограничной инфраструктуры. Речь идёт о новых пограничных будках, камерах и прожекторах. «Мы будем действовать, чтобы укрепить наши внешние границы и остановить нерегулярную миграцию», — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Это переломный момент в миграционной политике континента», — констатирует Die Welt.

При этом в заключительном коммюнике по результатам саммита ничего не говорится о стенах и заборах, но подразумеваются и они. Дело в том, что ряд стран, к примеру Германия, Люксембург, Португалия и Испания, выступают против их строительства, так как это противоречит демократическим ценностями и правам человека. Да и сама Еврокомиссия, которая управляет бюджетом ЕС, отказывается финансировать подобные проекты, но косвенно она всё равно будет это делать, ведь деньги, выделенные на будки, камеры, прожекторы и беспилотники, высвободят средства в национальных бюджетах на заборы, стены и колючую проволоку, объясняет Die Welt.

Создание именно такого механизма было одним из центральных требований ряда стран — членов союза, главным образом Австрии. Её канцлер Карл Нехаммер постоянно призывал просто предоставить средства, а то, на что они будут потрачены, уже не важно: «Главное — помочь Болгарии». Дело в том, что для многих мигрантов Болгария стала «воротами в Европу». Для решения этой проблемы там уже соорудили 130-километровую стену. На одно только её укрепление Нехаммер требует выделить €2 млрд. В связи с большим количеством незаконных пересечений границы Австрия блокирует вступление Болгарии в Шенген. В этом её поддерживают и Нидерланды.

Ни одна другая тема не раскалывает сейчас ЕС так сильно, как миграционная. Франция раскритиковала Италию за то, что она не приняла у себя спасательный корабль, который в результате бросил якорь во французском порту. Австрия обвинила Венгрию в том, что она не регистрирует мигрантов, пересекающих страну. А премьер-министр Нидерландов Марк Рютте утверждает, что болгары помогают мигрантам пересечь границу за взятку в размере €50.

Много споров возникает как раз из-за того, что от сложившейся ситуации страны страдают не в равной степени. Особенно много мигрантов пытаются попасть в Австрию. Там число заявок на предоставление статуса беженца увеличилось на 172%. В Испании — на 79%, в Италии — на 54%. В связи с этим ЕС ужесточает и свою политику в отношении беженцев. Брюссель хочет ускорить процесс депортации тех соискателей статуса беженца, чья заявка была отклонена. Союз также собирается оказывать большое давление на те страны, которые отказываются принимать обратно своих граждан. В заключительном коммюнике оговаривается возможность введения визовых ограничений в отношении государств, которые отказываются сотрудничать с ЕС в области репатриации.