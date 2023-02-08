Welt: нехватка специалистов растёт — выпускники немецких школ отказываются учиться на математиков, айтишников и инженеров

Нехватка квалифицированных кадров в области математики, информатики, естественных наук и техники в Германии росла годами, пишет Die Welt. Однако в последнее время сокращается и число студентов-первокурсников, выбирающих соответствующие профессии. Одна лишь иммиграция не может закрыть эту брешь. Эксперты винят в сложившейся ситуации школы.

В призывах нет недостатка. Работодатели, политики и экономисты не устают восхвалять преимущества этих профессий: заработок выше среднего, хорошие возможности продвижения по карьерной лестнице и не меньший шанс сделать мир лучше. Математики, специалисты по информационным технологиям, естествоиспытатели и инженеры востребованы и нужны в Германии как никогда раньше, пишет Die Welt.

Именно от них зависит «инновационный потенциал» Германии, отмечает министр образования и научных исследований Германии Беттина Штарк-Ватцингер. По её словам, они должны развивать идеи по борьбе с изменением климата и наконец продвигать цифровизацию.

Проблема заключается в их отсутствии. Нехватка квалифицированных кадров в этой области росла годами. Федеральное статистическое ведомство Германии сообщает о значительном сокращении числа студентов-первокурсников по соответствующим специальностям. Это не сулит ничего хорошего в ближайшие годы.

Надежда приходит из-за границы. В прошлом году в Германии работало почти 25 тыс. компьютерных учёных и инженеров из Индии. Число иностранных специалистов стремительно растёт. Такие регионы, как Мюнхен, создают эффект притяжения для востребованных специалистов.

Помощь из-за рубежа будет крайне необходима и в будущем. Потому что запас собственных специалистов тает. В 2021 учебном году только около 307 тыс. студентов выбрали предметы из области математики, информатики, естественных наук и техники в первом семестре. Это на 6,5% меньше, чем в предыдущем году, и примерно на 44 тыс. меньше, чем в 2017-м, когда их число достигло пика.

В связи с сокращением числа выпускников школ из-за демографической ямы количество первокурсников в целом значительно сократилось. Но это само по себе не объясняет затишье в сфере профессий, связанных с математикой, информатикой, естественными науками и техникой. Точно так же, как и число иностранных студентов, сократившееся во время пандемии коронавируса.

Доля тех, кто выбирает предметы из области математики, информатики, естественных наук и техники в первом семестре, падает уже много лет. С 40,5% в 2015 году до 37,7% в настоящий момент.

Аксель Плюннеке, специалист Кёльнского института экономических исследований, винит в сложившейся ситуации немецкие школы. По результатам тестов Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся, после 2012 года математическая, естественнонаучная и компьютерная грамотность 15-летних значительно снизилась. «Потенциал хороших студентов уже упал, — отмечает Плюннеке. — Неудивительно, что всё меньше студентов решаются получать образование именно в этой области».

Пандемия коронавируса ещё сильнее увеличила пробелы в обучении по таким предметам, как математика. Поэтому Плюннеке пессимистично относится к следующей проверке грамотности учащихся школ, результаты которой будут опубликованы в конце года.

Людгер Вёссманн, специалист мюнхенского Института экономических исследований, специализирующийся на экономических аспектах образовательного процесса, подчёркивает: «В области преподавания математики, информатики, естественных наук и техники школам срочно необходимо вернуться на высокий уровень».

После пандемии коронавируса выпускники средних школ не уверены в своих знаниях по этим предметам. Это может помешать им выбрать востребованную специальность в области математики, информатики, естественных наук и техники.

Необходимо действовать. Десятки тысяч рабочих мест в этой области годами остаются вакантными. По подсчётам Кёльнского института экономических исследований, в прошлом году в Германии не хватало почти 317 тыс. математиков, специалистов по информационным технологиям, естествоиспытателей и инженеров. Это на 110 тыс. больше, чем в 2021 году.

Проблеск надежды исходит из-за границы. Летом 2022 года около 72 600 иностранцев из ЕС работали по специальностям в области математики, информатики, естественных наук и техники в Германии — почти вдвое больше, чем десятью годами ранее. Согласно исследованию Кёльнского института экономических исследований, число специалистов в этой области из стран за пределами ЕС почти утроилось и составило около 111 400 человек за тот же период. Самое большое число инженеров и специалистов по информационным технологиям прибыло из Индии (25 тыс.), Турции (11 тыс.), Китая (9 тыс.) и России (8 тыс.), передаёт Die Welt.