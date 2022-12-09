Le Figaro: «результат стремления к всеобщему равенству» — французский публицист о причинах растущей безграмотности французов

Французские школьники делают вдвое больше ошибок в диктанте по сравнению со своими сверстниками в 1980-х годах, отмечает в статье для Le Figaro французский историк и публицист Максим Тандонне. По его убеждению, столь плачевный результат стал следствием стремления французских властей к уравнению возможностей всех учеников, в результате которого в школах уделяют больше внимания изучению равенства полов, чем грамматики. В итоге рождается человек, лишённый базовых знаний, которым легко манипулировать, сетует автор.

Снижение среднего уровня образования, особенно в области правописания, является не частью мифа об упадке Франции, а реальностью, утверждает в статье для Le Figaro французский историк и публицист Максим Тандонне, ссылаясь на новое исследование Министерства национального образования. «В 2021 году в том же диктанте учащиеся в среднем делают 19,4 ошибки по сравнению с 18 в 2015 году, 14,7 в 2007-м и 10,7 в 1987 году. Снижение результатов по-прежнему затрагивает всех учащихся, независимо от их пола и возраста», — цитирует автор статьи документ, опубликованный 6 декабря.

Снижение уровня грамотности — явление, продолжающееся давно, подчёркивает обозреватель. На его взгляд, оно объясняется в значительной степени факторами, не относящимися к школьной среде, в частности, снижением интереса к чтению в пользу увлечения социальными сетями и видеоиграми и трудностями в обучении людей, для которых французский не является родным языком. Тем не менее именно внутри школы лежат основные причины растущей безграмотности, убеждён Тандонне.

Более того, эта деградация, по-видимому, не входит в число приоритетных проблем властей, которые ставят перед школой задачи социального характера, а не задачи передачи фундаментальных знаний, считает автор статьи. К примеру, министр образования в сентябре заявлял, что ключ к успеху ученика лежит через «преподавание полового воспитания и борьбы с неравенством между девочками и мальчиками».

Очевидно, что это резкое снижение произошло не по вине учеников или их учителей, полагает публицист. С его точки зрения, это результат «долгосрочного идеологического выбора, который имеет тенденцию ослаблять преподавание французского языка, то есть, по сути, правописания в начальной школе». С 1969-го по 2002 год часы преподавания французского языка в начальной школе неуклонно сокращаются — с 10 до 7,7 часа в неделю.



По мнению Тандонне, эта практика — результат стремления властей страны к равенству между учениками. Владение правописанием и, в более общем плане, французским языком считается — ошибочно — символом воспроизводства неравенства. Такого рода рассуждения противоречат принципам Республиканской меритократии времён Третьей республики, которая, напротив, рассматривала академическое превосходство, особенно в правописании, как способ продвижения по службе и достижения равных возможностей, основанный на труде и интеллекте, напоминает историк.

При этом снижение уровня грамотности не единственный симптом ухудшения успеваемости французских учеников, пишет Тандонне. В Международном рейтинге PISA Франция занимает 23-е место в мире по уровню понимания текста. Согласно недавнему исследованию, Франция в настоящее время также занимает предпоследнее место в ОЭСР по знаниям математики. «Однако письменный язык, способность понимать его, выражать себя, составлять понятные и связные предложения — это ворота в профессиональную и социальную жизнь, культуру и способность рассуждать», — напоминает публицист.

Тандонне считает снижение уровня владения письменным языком вопросом идеологии. «Разрушение письменного языка приводит к ослаблению коллективного разума людей и их критического мышления», — уверен он. Неспособность выразить свои мысли в письменной форме отражается на знании всех других предметов: истории, литературы, языков и естественных наук. «Подспудно таким образом создаётся человек, лишённый культуры, лишённый интеллектуальных корней, подверженный любого рода влияниям и страхам, обезличенный, лишённый книжного любопытства, критического мышления и бесконечно поддающийся манипуляциям со стороны всевозможных кумиров нашего времени», — заключает автор статьи.