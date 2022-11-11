Корреспондент Оригинал

Корреспондент: из киевских школ и детсадов полностью исключат русский язык

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Депутаты Киевского городского совета приняли решение полностью исключить русский язык из учебных программ заведений дошкольного и общего среднего образования. Как передаёт «Корреспондент», по словам депутата Киевского городского совета, главы постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодёжи и спорта Вадима Васильчука, это позволит «избежать эскалации напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных влияний государства-агрессора».
Корреспондент: из киевских школ и детсадов полностью исключат русский язык
AP

В украинской столице полностью исключат русский язык из учебных программ коммунальных заведений дошкольного и общего среднего образования. Как пишет «Корреспондент», такое решение было принято на пленарном заседании сессии Киевского городского совета.

По словам депутата Киевского городского совета, главы постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодёжи и спорта Вадима Васильчука, сегодня нецелесообразно и неправильно проведение учебного процесса и изучение русского языка в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, принадлежащих к коммунальной собственности территориального общества города Киева.

«Руководители России неоднократно заявляли, что «Россия уходит настолько далеко, как далеко распространён русский язык». В связи с этим депутатский корпус Киевского городского совета принял решение, которое позволит избежать эскалации напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных влияний государства-агрессора. Язык имеет значение, и во время войны  это вопрос национальной безопасности», — отметил Васильчук.
 
Депутат добавил, что проектом решения предусмотрено осуществление организационно-правовых действий, направленных на переход групп и классов с русского на государственный язык.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
В нашем паблике в VK самые свежие статьи и сюжеты зарубежных СМИ
источник
Корреспондент Украина Европа
теги
дети Киев образование русский язык Украина школа
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров