ERR: с детского сада — только по-эстонски —Таллин потратит €300 млн на внедрение титульного языка

Согласно проекту закона о переходе на эстоноязычное обучение, рассмотренному комиссией эстонского парламента, Таллину придётся потратить на этот процесс порядка €300 млн. Как передаёт ERR, переход на эстонский язык обучения планируется начать в 2024 году в детских садах, в первых и четвёртых классах, а завершить к 2030 году. На особый контроль предполагается взять регион, граничащий с Россией.

Комиссия эстонского парламента по культуре ознакомилась с проектом закона о переходе на эстоноязычное обучение, обновлённой программой деятельности и распределением дополнительных средств государственного бюджета. Как передаёт ERR, в пресс-службе рийгикогу рассказали, что участники заседания отметили, что на переход на эстоноязычное образование министерство запросит из государственного бюджета на следующий год €41 млн. В целом на этот процесс потребуется порядка €300 млн.

Как отмечает портал, значительная часть дополнительных средств пойдёт на расширение подготовки учителей, дополнительные выплаты учителям дошкольного образования и общеобразовательных школ уезда Ида-Вирумаа, граничащего с Россией, стартовые пособия, целевые стипендии студентов, а также на продолжение и расширение текущей деятельности.

Согласно разработанному Министерством образования и науки Эстонии законопроекту, переход на эстонский язык обучения начнётся в 2024 году в детских садах, в первых и четвёртых классах, а будет завершён к 2030 году. В профессиональных учебных заведениях изменение затронет учеников, обучающихся по программе среднего профессионального образования.