СТРАНА: в Киеве не исключают призыва студентов в ответ на мобилизацию в России

23:09
Премьер Британии Трасс призвала продолжать поддержку Украины
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что Западу необходимо продолжать поддерживать Украину и вводить санкции в отношении России.
22:52
Глава ДНР Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на Артёмовском направлении
Союзные силы продвигаются на Артёмовском направлении. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
22:47
Модрич стал самым возрастным автором гола в истории сборной Хорватии
Сборная Хорватии по футболу в гостях встречается с командой Австрии в матче Лиги наций УЕФА.
22:35
В Белоруссии заявили, что еженедельно самолёты НАТО проводят до 35 вылетов вдоль границ
Разведывательные самолёты НАТО еженедельно проводят до 35 вылетов вдоль границ Белоруссии. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.
22:27
«РБ Спорт»: Митрофанов в начале октября может быть утверждён на посту генсека РФС
Стало известно, когда исполняющий обязанности генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов будет утверждён на своём посту.
22:18
Число пострадавших при обстреле ВСУ членов избиркома в Горловке увеличилось до двух
Число пострадавших в результате обстрела украинскими военными Горловки членов избиркома увеличилось до двух. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
22:17
Форварда «Зенита» Уимбуша признали MVP Суперкубка Единой лиги ВТБ
Санкт-петербургский «Зенит» впервые в истории одержал победу в Суперкубке Единой лиги ВТБ по баскетболу.
22:11
Мишин предложил фигуристу Семененко сделать макияж к произвольной программе
Золотой призёр чемпионата мира по фигурному катанию Евгений Семененко рассказал, кто повлиял на формирование его образа.
22:03
Слуцкий — о поражении «Рубина» от «Шинника»: всё решил один эпизод
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий назвал причины поражения от ярославского «Шинника» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу в Первой лиге.
22:02
Явка на референдуме в ДНР за три дня составила 77,12%
Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий заявил, что явка избирателей на референдуме в Донецкой Народной Республике по вхождению в состав России за три дня составила 77,12%.
21:52
Петржела: думаю, чемпионат России по футболу будет приостановлен
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о санкциях в отношении российского футбола.
21:45
Зеленский заявил, что Украина получила системы NASAMS от США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от Вашингтона зенитные ракетные комплексы NASAMS.
21:43
«Зенит» впервые стал обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ
Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу в Суперкубке Единой лиги ВТБ по баскетболу.
21:36
Коляда: в произвольной программе играю роль интеллигента с проблемами
Серебряный призёр Олимпиады по фигурному катанию Михаил Коляда рассказал о художественной задумке в своей произвольной программе.
21:29
Пушилин заявил, что попытка ВСУ прорваться на Марьинском направлении была пресечена
Попытка прорыва Вооружённых сил Украины на Марьинском направлении была пресечена союзными силами. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
21:27
Мозалёв заявил, что ему не хватает ещё одного четверного прыжка
Участник Олимпийских игр Андрей Мозалёв прокомментировал своё выступление на контрольных прокатах сборной России в Москве.
21:20
Футболисты сборной Германии получат по €400 тысяч за победу на ЧМ-2022
Стала известна сумма призовых выплат игрокам сборной Германии по футболу в случае победы на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
21:13
В Казахстане пограничники задержали трёх россиян
Сотрудники пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана задержали трёх граждан России, пытавшихся перейти границу в обход пунктов пропуска. Об этом сообщила пресс-служба комитета.
21:06
Осинькин назвал Глушенкова очень одарённым футболистом
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил игру полузащитника Максима Глушенкова в сезоне-2022/23.
21:02
Зеленский заявил, что переговоры с Россией будут невозможны после проведения референдумов
Переговоры с российской стороной станут невозможными после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
20:52
Сборная мира впервые выиграла Кубок Лэйвера по теннису
Сборная мира впервые одержала победу в Кубке Лэйвера по теннису.
20:52
Агент опроверг слухи о желании Николсона покинуть «Спартак» летом
Ненад Портега, агент форварда московского «Спартака» Шамара Николсона, отреагировал на информацию, что ямайский нападающий мог покинуть команду в летнее трансферное окно.
20:49
ЦИК: референдум по вхождению ЛНР в Россию признан состоявшимся
Референдум по вхождению Луганской Народной Республики в состав России признан состоявшимся.
20:41
Американский рэпер оскорбил Грайнер после приезда в Россию
Американский рэпер Даниэль Эрнандес, известный под псевдонимом 6ix9ine, обратился к отбывающей наказание в российской тюрьме баскетболистке Бриттни Грайнер из США.
20:33
Пушилин заявил, что Украина пытается нанести максимальный ущерб ДНР во время референдума
Украинский режим пытается нанести максимальный ущерб ДНР во время референдума, перехвачены беспилотники и ракеты РСЗО HIMARS. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
20:32
Глава Дагестана Меликов потребовал проведения частичной мобилизации строго по критериям
Глава Дагестана Сергей Меликов потребовал, чтобы частичная мобилизация проходила строго по объявленным президентом критериям.
20:31
Радулов вышел на третье место в списке лучших ассистентов в истории КХЛ
Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Трактором» и поднялся на третью строчку в списке лучших ассистентов первенства.
20:26
Вартанян оценил шансы Минеева продолжить карьеру
Боец смешанного стиля Эдуард Вартанян прокомментировал решение чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева не уклоняться от службы в армии.
20:25
ЦИК ЛНР: явка избирателей на референдум по итогам третьего дня составила 76,09%
Явка избирателей в рамках референдума в Луганской Народной Республике по итогам третьего дня составила 76,09%.
20:13
Гаджиев: боец ММА Пираев находится на сборах, поэтому не может получить повестку
Глава лиги AMC Fight Night Global Камил Гаджиев прокомментировал новость об отъезде из России бойца смешанных единоборств Марифа Пираева после получения повестки из военкомата.
20:11
В Сербии объяснили, почему капитан сборной не будет носить радужную ленту на ЧМ-2022
Генеральный секретарь Футбольной ассоциации Сербии Йован Шурбатович рассказал, почему капитан сборной Душан Тадич отказался носить радужную капитанскую повязку.
20:11
Избирком: за три дня голосования на референдуме в Херсонской области явка составила 48,91%
Явка за три дня голосования на референдуме в Херсонской области составила 48,91%.
19:58
Власти Мелитополя сообщили, что при взрыве автомобиля мог погибнуть украинский диверсант
В Мелитополе Запорожской области при взрыве автомобиля мог погибнуть украинский диверсант.
19:58
Отец Федерера сказал, что теннисисту было сложно выбрать момент для объявления об уходе из спорта
Роберт Федерер, отец швейцарского теннисиста Роджера Федерера, ответил, с какими проблемами пришлось столкнуться его сыну перед уходом из спорта.
19:55
Галлямов считает, что фигурное катание очень сильно догоняет футбол по популярности
Чемпион мира Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, высказал мнение о популярности фигурного катания в России.
19:53
МОК обеспокоен отменой выборов главы Международной ассоциации бокса
В Международном олимпийском комитете (МОК) высказались об отмене повторных выборов президента Международной ассоциации бокса (IBA).
19:53
NYT: украинские военные сообщили о больших потерях на южном направлении
Украинские военные оценили потери на южном направлении как «высокие» и «масштабные». Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на вернувшихся из зоны боевых действий военных и гражданских лиц.
19:44
Дацик — о реванше с Емельяненко: мне это точно не нужно
Бывший чемпион M-1 Global Вячеслав Дацик заявил о ненадобности второго поединка с Александром Емельяненко.
19:42
В ДНР заявили, что на референдуме в республике работают 133 иностранных наблюдателя
На референдуме в ДНР работают 133 иностранных наблюдателя из 28 стран. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщили в информационном центре референдума по вхождению республики в состав России.
19:40
Погорилая — о травме Трусовой: организму надо дать восстановиться
Призёрка чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Анна Погорилая прокомментировала отказ Александры Трусовой выступить с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России.
19:32
Панарин раскритиковал свою игру в прошедшем плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением о своём выступлении в прошедшем плей-офф Кубка Стэнли.
19:31
После взрыва в Мелитополе введут дополнительные меры безопасности
Мэр Мелитополя Галина Данильченко заявила, что дополнительные меры безопасности будут введены в городе.
19:30
Жулин: Валиева — моя любимая фигуристка, что тут скрывать
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин поделился впечатлением от выступлений Камилы Валиевой на контрольных прокатах национальной сборной.
19:30
Гаджиев: не ставлю крест на карьере Александра Емельяненко, но реванш с Дациком не нужен
Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о бое-реванше Александра Емельяненко с Вячеславом Дациком.
19:24
Член избиркома ранен в Горловке в результате обстрела ВСУ
Член участковой избирательной комиссии в посёлке под Горловкой получил ранение в результате обстрела украинских военных. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
19:18
Ходыкин заявил, что специалисты удовлетворены их с Павлюченко короткой программой
Чемпион мира среди юниоров по фигурному катанию Денис Ходыкин, выступающий в паре с Дарьей Павлюченко, высказался о новой короткой программе.
19:16
Группа ЛГБТ-фанатов сборной Англии потребовала от Катара гарантий безопасности на ЧМ
Крупнейшая ЛГБТ-группа фанатов национальной команды Англии потребовала от властей Катара гарантий безопасности.
19:12
В ЛНР заявили о высокой явке на референдум по вопросу вхождения в состав России
Явка на голосование по вопросу вхождения ЛНР в состав России высокая, за три дня в нём приняли участие более 50% избирателей. Об этом сообщила глава ЦИК республики Елена Кравченко.
19:07
Гончаренко назвала ожидаемо божественным выступление Валиевой на контрольных прокатах
Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала выступление олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой на контрольных прокатах сборной в Москве.
19:07
Константинова — о произвольной программе Валиевой: вытираю слёзы, это прекрасно
Российская фигуристка Станислава Константинова поделилась впечатлениями от новой произвольной программы Камилы Валиевой.