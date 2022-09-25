СТРАНА: в Киеве не исключают призыва студентов в ответ на мобилизацию в России

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что в ответ на мобилизацию в России всех украинских студентов призовут в армию. Как передаёт «СТРАНА.ua», Арестович заявил, что в мобилизационном резерве Украины находится более 5 млн человек и страны Запада помогут их вооружить.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что всех украинских студентов призовут в армию. Как пишет «СТРАНА.ua», Арестович заявил, что в мобилизационном резерве Украины находится более 5 млн человек.

«Если будет не хватать людей для обороны, то будет мобилизация. Ещё раз. У нас резервная мобилизация составляет 5,5 миллиона человек», — заявил он.

По его словам, Запад поможет их вооружить. Данные заявления Арестович сделал, комментируя российскую мобилизацию. Он отметил, что «пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие».

«Если в России мобилизуют миллион, то о каком выезде вы говорите? Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела, или хотите решить свои личные проблемы c обучением в Сорбонне либо в Оксфорде?» — заявил Арестович.