Independent: Боррель призвал принимать «угрозы» Кремля всерьёз

Заявления Владимира Путина о готовности использовать любые средства для защиты России необходимо воспринимать со всей серьёзностью, заявил в субботу в интервью британским СМИ верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По информации The Independent, Боррель также обвинил Кремль в «неподатливости».

Глава европейский дипломатии Жозеп Боррель предупредил в субботу, что «очередную угрозу» со стороны президента России Владимира Путина о «применении ядерного оружия» необходимо принимать всерьёз, сообщает британская The Independent.

Как пишет издание, комментируя в интервью британским СМИ недавние заявления Путина, который подчеркнул, что Москва готова применить все имеющиеся средства для защиты России, и предупредил, что «это не блеф», Боррель сообщил: «Когда кто-то говорит, что не блефует, нужно воспринимать его всерьёз».

«Разумеется, сейчас наступил опасный момент, поскольку российские войска загнаны в угол, и реакция Путина — а именно его угрозы применить ядерное оружие — это очень плохо», — добавил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

По мысли Борреля, боевые действия на Украине должны быть прекращены путём «дипломатического решения», которое при этом «обеспечит суверенитет и территориальную целостность Украины».

Глава европейской дипломатии призвал Путина сделать шаг к переговорам, отметив, что, «чтобы танцевать танго, нужны двое», а также выразил сожаление в связи с тем, что Кремль реагирует на попытки Запада начать диалог, проявляя «неподатливость», говорится в материале The Independent.

«Все, кто ездил в Москву, кто был в Кремле и говорил с Путиным, получают от него один и тот же ответ: «У меня есть военные цели, и, пока я их не достигну, я буду продолжать бой». Такой курс, конечно же, вызывает тревогу, но мы должны продолжать оказывать поддержку Украине», — приводит слова чиновника издание.