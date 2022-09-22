Боррель: ЕС рассмотрит и примет новые антироссийские санкции

Евросоюз подготовит новые санкции против России — такое решение приняли европейские министры иностранных дел на встрече на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Уполномоченный ЕС по внешней политике Жозеп Боррель объявил, что новые ограничительные меры будут рассмотрены и приняты. По его словам, они будут направлены на важные сектора российской экономики и на лиц, ответственных за действия России на Украине, сообщает немецкий телеканал ZDF.

Евросоюз хочет подготовить новые санкции против России — об этом договорились министры иностранных дел 27 стран ЕС на специальной встрече на полях Генеральной Ассамблеи ООН в среду, сообщает немецкий телеканал ZDF. Несколькими часами ранее Россия объявила о частичной мобилизации для военной спецоперации на Украине.

Уполномоченный ЕС по внешнеполитическим вопросам Жозеп Боррель сообщил журналистам в Нью-Йорке, что государства приняли политическое решение о введении новых мер. «Мы будем рассматривать новые ограничительные меры, мы будем их принимать», — заявил он. Однако окончательное решение, по его словам, должно быть принято на официальном заседании.

Новые санкции будут направлены на важные сектора российской экономики и на лиц, ответственных за агрессивные действия России на Украине, подчеркнул Боррель. Кроме того, ЕС будет поддерживать Украину дополнительными поставками вооружений.

Следующая официальная встреча министров иностранных дел стран ЕС запланирована на середину октября. Тогда можно будет официально оформить восьмой пакет санкций.

Лидер Кремля Владимир Путин объявил о частичной мобилизации россиян соответствующего возраста в своём выступлении по телевидению в среду утром, напоминает немецкий телеканал. По словам министра обороны Сергея Шойгу, 300 тыс. резервистов должны усилить российские силы на юге и востоке Украины.

Частичная мобилизация подверглась резкой критике со стороны западных государств. В частности, Боррель сказал, что заявление Путина «свидетельствует о панике и отчаянии». С его точки зрения, «очевидно, что Путин пытается уничтожить Украину».

Боррель и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок примут участие в заседании Совета Безопасности ООН по военным действиям на Украине сегодня, в четверг.

В военном отношении частичная мобилизация не приведёт к быстрым существенным изменениям, считает директор Центра восточноевропейских и международных исследований Гвендолин Зассе. 300 тыс. резервистов сначала придётся заново обучить и оснастить, хотя бы наскоро, объяснила она в эфире телеканала ZDF. «Тут мы уже говорим о неделях и месяцах», — заявила эксперт. И даже тогда, по её словам, неясно, будет ли этого достаточно, чтобы изменить военную динамику.

Как сообщает немецкий телеканал, в России частичная мобилизация вызвала первые реакции в обществе: в ряде городов начались массовые вылеты за границу и стихийные протесты, более 1300 человек были арестованы. Гвендолин Зассе ожидает, что тенденция будет продолжаться. Кроме того, изменится отношение тех, кого частичная мобилизация касается напрямую — резервистов и их семей. «Однако мы не можем делать ставку на уличные протесты», — добавила она.

Зассе не верит, что общество поднимется против Путина «снизу». Но беспокойство среди населения растёт, заключает ZDF.