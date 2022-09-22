CBS NEWS: в ООН Байден предупредил, что в ядерной войне победителей не будет, и её лучше не начинать

Во время выступления на Генассамблее ООН американский президент обвинил Москву в нарушении устава организации. Он также раскритиковал недавнее заявления Владимира Путина о том, что Россия готова использовать для своей защиты все имеющееся у неё средства, передаёт CBS News.

Выступая на Генассамблее ООН, Джо Байден раскритиковал Владимира Путина за конфликт на Украине. Американский президент заявил, что из-за действия российских властей основные положения устава организации оказываются под угрозой, сообщает CBS News.

«Пока мы проводим сегодняшнюю встречу, сам фундамент стабильного и справедливого, основанного на правилах порядка в уставе ООН подвергается нападкам со стороны тех, кто хочет разрушить или исказить его ради своей политической выгоды, — заявил глава Белого дома. — А устав ООН подписывали не только мировые демократии. Она была согласована между гражданами, десятками стран с совершенно разными историями и идеологиями, объединёнными своей приверженностью делу мира».

По его словам, Москва объясняет ввод войск на Украину внешней угрозой. «Но России никто не угрожал, и никто кроме России не стремился к конфликту», — заверил участников Генассамблеи американский президент

Байден также объявил, что США планируют потратить дополнительные $2,9 млрд. на борьбу с глобальным продовольственным кризисом, вызванным украинским конфликтом, пандемией и изменением климата. При этом он подчеркнул, что вопреки «дезинформации», американские санкции позволяют России экспортировать продукты питания и удобрения «без ограничений».

Более того, по утверждению главы Белого дома, именно продолжающийся конфликт на Украине усугубляет продовольственную безопасность в мире. «И только Россия может положить этому конец», — выразил уверенность он.

Накануне Путин объявил о частичной мобилизации. Он также предупредил Запад, что при угрозе территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства. «Это не блеф», —подчеркнул президент.

Во время своего выступления на Генассамблее Байден отреагировал на это заявление Путина. Он обвинил российского лидера в том, что тот «безответственно угрожает применением ядерного оружия» и добавил, что «ядерную войну нельзя выиграть и никогда не стоит начинать».

Кроме того, в своей речи Байден обратил внимание на усилия США по борьбе с изменением климата. При этом он пообещал, что американское правительство всегда будут защищать права человека и устав ООН, призвав другие страны поступать точно так же.

Выступление президента состоялось на день позже, чем планировалось изначально, из-за его поездки в Великобританию на похороны королевы Елизаветы II. В ООН Байден проведёт двусторонние встречи с лидерами союзных стран, в том числе с новым британским премьер-министром Лиз Трасс, заключает CBS News.