«Мы против России»: Дуда заявил в ООН, что Украина всегда сможет рассчитывать на Польшу

«Имперские сантименты и колониальная, националистическая русская спесь» спровоцировали российскую спецоперацию на Украине, уверен польский президент Анджей Дуда. Во время 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН он выразил уверенность в том, что это вовсе не региональный конфликт, а огниво мирового пожара, который не обойдёт стороной никого, сообщает TVP Info.

Во время 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Польши Анджей Дуда обвинил российскую сторону в том, что в ходе украинского конфликта она не ограничивается сражениями с украинской армией, а наносит удар по мирным жителям или вовсе в насильственном порядке переселяет их на свою территорию. «Россия уничтожает всё, что не может захватить или ограбить, она угрожает всему миру началом ядерной катастрофы», — подчеркнул он.

«Решение о начале этой страшной войны приняли в России люди, движимые имперскими сантиментами и колониальной, националистической русской спесью — возвышающей собственный народ и отказывающей своим суверенным соседям в праве на самоопределение. Им удалось захватить этой мыслью народ одной из стран — основательниц ООН. Нации, которой выпал шанс выразить протест против безумства своих лидеров. К сожалению, только немногие среди россиян, наиболее смелые, выступили против этой войны», — заявил польский президент.

По его мнению, в этом военном конфликте проигравшим должен стать «агрессор» в лице российского государства. «Более того, агрессор уже её проиграл — потому что он не сумел подавить свободную нацию, сломить украинский дух, рассеять украинскую армию.

Сегодня он имеет настроенное против себя не только украинское государство, но и многомиллионный народ, большинство которого сегодня не хочет вести никаких переговоров с агрессором, пока тот не выведет свои войска с оккупированных территорий», — объвил польский лидер.

В своей речи Дуда утверждал, что сегодня против России настроена большая часть народов мира, которые ясно высказали своё отношение к конфликту в принятых ООН резолюциях. «Она имеет настроенную против неё и мою страну, Польшу, на которую — я говорю это здесь и сейчас — Украина всегда может рассчитывать», — заверил польский президент.

Он уверен, что в итоге победу одержит Украина и в результате её международно признанные границы будут возвращены. Однако, по мнению Дуды, у этого конфликта есть и другие стороны: он вызывает экономические последствия во многих областях. Польский президент считает это борьбой России против общих принципов и ценностей, против всего человечества... Лидер Польши также уверен, что конфликт на Украине — это огниво мирового пожара, который коснётся всех.