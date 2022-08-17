«Страна в опасности»: в День Войска польского Дуда напомнил о вражеских угрозах

Миграционным кризисом на польско-белорусской границе враги хотели испытать на прочность способность поляков защищать Родину, заявил польский президент Анджей Дуда. В День Войска польского Дуда поблагодарил солдат за служение Польше и за помощь Украине, пишет Radio ZET.
«Наша страна находится под непосредственной угрозой — не только граница Республики Польши как таковая», — заявил в понедельник во время мероприятий, посвящённых Дню Войска польского, президент страны Анджей Дуда. В этом году власти решили не проводить военный парад и сделали выбор в пользу небольших мероприятий и военных пикников, сообщает Radio ZET.
«Это была не просто миграционная угроза… Это была угроза, подтекстом которой было то, чего мы больше всего боялись в то время и о чём мы — будучи политиками анализирующими, и рассматривающими эту ситуацию, и принимающими решения об очередных действиях и мерах — тихонько переговаривались между собой», — прокомментировал Дуда миграционный кризис на польско-белорусской границе.
Тогда власти Польши понимали, что это не зрелищная и отдельная акция, а составляющая часть более широкого плана, который воплощают те, кто враждебно относится к Польской Республике, к европейскому сообществу. Польский президент не исключил, что за ним крылась попытка испытать на прочность поляков, их способность защищать свою Родину ответственно, профессионально и решительно. Он поблагодарил польских солдат за преданное служение Родине, за отвагу, за ответственность, за образцовое ежедневное выполнение служебных обязанностей, которое иногда связано с риском для жизни.
Анджей Дуда также поблагодарил армию за помощь, оказанную Украине и украинцам, пусть и не с оружием в руках, на протяжении всего этого конфликта. «Россия и российский режим сломали великое табу, которое со времён Второй мировой войны на протяжении всего времени служило жёсткой границей безопасности, (фактом того. — ИноТВ), что никакая держава напрямую не нападает на другую державу с целью лишить свободы, лишить независимости, лишить земли, поставить под сомнение существование государства и нации», — резюмировал польский президент.
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