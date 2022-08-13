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Министр обороны Польши назвал угрозой стремление Европы к миру

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Польша хочет граничить с «независимым государством», а не с Россией, именно поэтому она оказывает вместе с другими странами помощь Украине, заявил глава Минобороны Мариуш Блащак. Польский министр также увидел опасность в желании уставшей от информационного потока Западной Европы как можно скорее завершить конфликт, сообщает Polskie Radio.
Министр обороны Польши назвал угрозой стремление Европы к миру
АР

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна вместе со своими партнёрами помогает Украине, так как хочет граничить с «независимым государством», а не с Россией. Об этом он заявил в ходе конференции доноров для Украины в Копенгагене, сообщает Polskie Radio. 

Одновременно глава министерства отметил, что задача Польши состоит в сохранении интереса западноевропейских стран к ситуации на Украине, которая по его мнению подверглась нападению со стороны россиян. Блащак также назвал очень хорошей идеей новый формат координации поддержки в адрес Киева. 
 
Польский министр обратил внимание на то, что скоро «Западная Европа, свободный мир, устанет от информации о войне» и «будет стремиться к скорейшему окончанию войны». Именно такое положение дел, по оценкам Блащака, является угрозой для Украины и соседствующими с Россией странами. 
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