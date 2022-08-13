Министр обороны Польши назвал угрозой стремление Европы к миру

01:18
В США анонсировали отправку осенью около 260 военных в Европу
Осенью в Европу направят порядка 260 американских военных для «поддержки европейских союзников» в НАТО. Об этом заявили в пресс-службе Сухопутных войск США.
01:02
Призёр Олимпиады Красных: я сохранил мотивацию продолжать карьеру
Российский пловец Александр Красных сообщил, что надеется выступить на летней Олимпиаде 2024 года в Париже.
01:00
Вучич усомнился в позитивных итогах предстоящих переговоров с премьером Косова
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не разделяет оптимизма посла США по поводу предстоящих переговоров Белграда с премьером самопровозглашённого Косова Альбином Курти.
00:53
Олимпийская чемпионка Сотникова провела в Луганске занятие по общефизической подготовке
В Министерстве культуры, спорта и молодёжи Луганской Народной Республики сообщили, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова провела занятие по общефизической подготовке с юными спортсменками.
00:43
МИД России: посольство держит на контроле ситуацию с задержанием журналистов в Эстонии
Российское посольство в Таллине держит на контроле ситуацию с задержанием журналистов «Известий» Ксении Солдатовой и Дмитрия Тимофеева в Эстонии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
00:40
Талалаев — об увольнении Юрана из «Химок»: у нас можно ожидать всё что угодно
Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал увольнение Сергея Юрана с поста главного тренера подмосковных «Химок».
00:34
Прудников: отсутствие Мозеса не должно сказаться на игре «Спартака» в матче с «Сочи»
Серебряный призёр чемпионата России в составе «Спартака» Александр Прудников оценил шансы красно-белых в матче пятого тура чемпионата России по футболу с «Сочи».
00:26
В «Роснефти» допустили, что замена нефти Urals в Германии приведёт к росту цен на топливо
Замена нефти марки Urals на другие виды на нефтеперерабатывающем заводе РСК Raffinerie GmbH в немецком городе Шведт приведёт к росту цен на топливо. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Роснефть».
00:14
Тарпищев: ФТР оказывает поддержку работающему с Радукану Турсунову
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о скандальной ситуации с Дмитрием Турсуновым, который является тренером Эммы Радукану из Великобритании.
00:09
СКЦ разрешил выход из Одесской области двух кораблей с продовольствием
Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход из порта Черноморск в Одесской области двух кораблей с продовольствием в Турцию в соответствии с продуктовой сделкой.
23:56
«Осасуна» обыграла «Севилью» благодаря голу Ороса
«Осасуна» на своём поле нанесла поражение «Севилье» в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.
23:55
Премьер Белоруссии: проект создания Минском портовых мощностей в России будет коммерческим
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что проект создания Минском своих портовых мощностей в России будет коммерческим, рассчитанным не только на белорусские грузы.
23:44
Хавбек «Зенита» Мостовой — о возможной аренде в «Сочи»: вообще бред
Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о слухах, что он мог продолжить карьеру в «Сочи».
23:44
Вучич заявил, что не может ничего обещать по вопросу антироссийских санкций
Сербия будет продолжать нынешнюю политику столько, сколько сможет, Белград не может ничего обещать по вопросу антироссийских санкций, заявил президент страны Александр Вучич.
23:37
Террористы совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.
23:27
Гутерреш назначил координатора ООН по продуктовой сделке
Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил постоянного координатора от всемирной организации по продуктовой сделке — им стал представитель Судана Амир Махмуд Абдулла.
23:23
Гол Мукоко принёс дортмундской «Боруссии» волевую победу над «Фрайбургом»
«Фрайбург» на своём поле потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» в матче второго тура чемпионата Германии по футболу.
23:13
Вучич: Сербии не нужны ничьи военные базы на своей территории
Сербский лидер Александр Вучич в эфире TV Prva заявил, что Сербии не нужны военные базы на её территории.
23:09
Украинские подразделения развернули огневые позиции в жилых домах Харькова и Николаева
ВСУ и националисты из формирования «Кракен» развернули склады боеприпасов и огневые позиции в жилых домах в Николаеве и Харькове, заявили в Минобороны России.
23:09
Metaratings: грозненский «Ахмат» интересуется Дзагоевым
Бывший полузащитник московского ЦСКА может продолжить карьеру в грозненском «Ахмате».
23:00
Возобновлены поставки нефти в Чехию по южной ветке «Дружбы»
Чешское телевидение со ссылкой на оператора MERO заявило, что поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода «Дружба» были возобновлены.
22:57
Тренер «Урала»: матч с «Факелом» для всей команды был максимально эмоциональный
Тренер екатеринбургского «Урала» Евгений Аверьянов прокомментировал результат матча пятого тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».
22:52
Вучич пообещал, что Белград будет стараться сохранить мир до последнего
Белград постарается сохранить мир до последнего, но непризнанное Косово продолжит агрессию, пока не захватит населённый сербами север автономного края, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью ТВ Прва.
22:43
Экс-глава МИД Эстонии: поездки россиян в ЕС подрывают действующие санкции
Возможность посещать россиянами страны Евросоюза подрывает действующие санкции, заявила член Центристской партии и бывший министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.
22:36
Уотерс назвал ошибкой США решение продвигать НАТО к границам России
Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью RT заявил, что американцы совершили ошибку, когда попытались продвинуть НАТО к границам России.
22:31
Глушаков рассказал о договорённости с «Химками» отпустить его в топ-клуб
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, при каких обстоятельствах он может покинуть подмосковный клуб.
22:28
ФБР расследует возможное нарушение Трампом закона о шпионаже
ФБР расследует возможное нарушение экс-президентом США Дональдом Трампом закона о шпионаже.
22:24
Актриса Энн Хеч скончалась после ДТП
Американская актриса Энн Хеч, экс-возлюбленная телеведущей Эллен Дедженерес, скончалась.
22:18
В Севастополе увеличили выплаты лауреатам всероссийских школьных олимпиад
Власти Севастополя увеличили выплаты лауреатам всероссийских школьных олимпиад.
22:18
В Нижегородской области подвели итоги работы промышленности в первом полугодии
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в выездном заседании региональной ассоциации промышленников и предпринимателей. Участники встречи подвели итоги работы в первом полугодии 2022 года.
22:15
Месси впервые с 2005 года не попал в список претендентов на «Золотой мяч»
Опубликован список претендентов на «Золотой мяч» 2022 года — индивидуальный приз в мировом футболе по версии France Football.
22:11
В Эстонии назвали проблемой выданные россиянам другими странами ЕС визы
Шенгенские визы, выданные россиянам в других странах Евросоюза, — это серьёзный вызов, заявил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс.
22:04
На форуме «Армия-2022» ОСК представит свои новинки
Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) представит на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» свои новинки.
22:03
Акция «Проверь здоровье в парке» состоится в 28 округах Подмосковья в выходные
Акция «Проверь здоровье в парке» состоится в 28 округах Московской области в ближайшие выходные.
22:02
На базу Северного флота прибыл учебный корабль Балтфлота
На базу Северного флота в Североморске прибыл учебный корабль «Смольный» Балтфлота.
22:02
Минобороны: более 27 тысяч человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины
За прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались более 27 тыс. человек, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
22:02
Зоопсихолог Фаустова прокомментировала инициативу по запрету торговли собаками в зоомагазинах
Зоопсихолог Милена Фаустова прокомментировала инициативу по запрету торговли кошками и собаками в зоомагазинах.
22:01
ВСУ заминировали мосты на Днепропетровщине, чтобы впоследствии обвинить Россию в их подрыве
Украинские военные заминировали в Днепропетровской области мосты, чтобы обвинить в их последующем подрыве российскую сторону, заявили в Минобороны России.
22:00
Тарпищев: Касаткина может войти в топ-5 рейтинга WTA
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Дарьи Касаткиной на попадание в пятёрку лучших рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
21:53
Аналитик Мильчакова спрогнозировала динамику курса рубля до конца лета
Ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова спрогнозировала динамику курса рубля до конца лета.
21:53
Производители Тульской области наладят бизнес-сотрудничество с Азербайджаном
Тульские производители посетили Баку с деловым визитом. Поездку в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство» организовал региональный Центр поддержки экспорта при содействии областного правительства.
21:52
В Тверской области обезвредили мину времён Великой Отечественной войны
В районе деревни Заплавье Осташковского городского округа обезвредили миномётную мину времён Великой Отечественной войны.
21:52
Алиссон, Куртуа и Нойер претендуют на приз лучшему вратарю года имени Яшина
Определились претенденты на приз лучшему вратарю имени Льва Яшина 2022 года по версии журнала France Football.
21:52
Уотерс напомнил об обещании Зеленского соблюдать Минские соглашения
Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью RT напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский при своём избрании обещал укреплять и соблюдать Минские соглашения.
21:48
Журналистов «Известий» задержали в Эстонии
Съёмочную группу «Известий», корреспондента Ксению Солдатову и оператора Дмитрия Тимофеева, задержали в Эстонии, следует из сообщения в Telegram-канале издания.
21:41
В Белом доме анонсировали углубление связей с Тайванем в экономике и военной сфере
США нацелены на углубление связей с Тайванем в военной и экономической сферах, несмотря на протесты со стороны Китая, заявил координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Курт Кэмпбелл.
21:28
«Урал» сыграл вничью с «Факелом» и заработал первое очко в сезоне
Воронежский «Факел» и екатеринбургский «Урал» не смогли выявить победителя в матче пятого тура чемпионата России по футболу.
21:26
Роджер Уотерс: власти США и крупные американские корпорации ограничивают интернет
Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью RT заявил, что власти США и крупные американские корпорации понемногу ограничивают интернет.
21:25
Стивен Кинг прокомментировал инцидент с британским писателем Рушди
Американский писатель Стивен Кинг прокомментировал инцидент, в результате которого в штате Нью-Йорк сегодня получил ранение его коллега Салман Рушди.
21:15
Радченко ждёт обилия голов в матче «Зенит» — ЦСКА
Бывший нападающий петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко оценил шансы московского ЦСКА в матче пятого тура чемпионата России по футболу.