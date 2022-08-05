Rzeczpospolita: пора прекращать «войну» с ЕС — одни национальные танки и самолëты не обеспечат Польше безопасности

Разногласия внутри ЕС — главная причина слабости Европы, считает польский профессор Ян Зелёнка. В Rzeczpospolita он поясняет, что любой раскол в Европе и НАТО играет только на руку России. В связи с этим он критически оценивает нынешний курс Варшавы, которая рассчитывает на благосклонность Вашингтона. Политика США изменчива. Поэтому без нормализации отношений с Европой Польша не сможет обеспечить себе безопасность одними только национальными танками и самолётами.

С вводом росийских войск на Украину и началом спецоперации Европа осознала, что безопасность нельзя обеспечить исключительно торговлей и дипломатией, пишет в Rzeczpospolita польский профессор Ян Зелёнка. В статье эксперт обращает внимание на то, что не только Польша и Латвия, но и Германия, Нидерланды, Испания и даже нейтральная Ирландия заявили о значительном увеличении своего военного потенциала.

Однако ни одна из этих стран не в состоянии обеспечить собственную безопасность своими вооружëнными силами. «Дело не только в том, что Россия — это ядерная держава. Предпринятые оборонные инвестиции будут иметь существенный эффект только в том случае, если они будут соединены в рамках ЕС. Вопрос, однако, заключается в том, что Европейский оборонный союз, о котором говорит Урсула фон дер Ляйен, — это шанс или миф», — рассуждает он.

По мнению профессора, неблагосклонное отношение американцев к европейской конкуренции по отношению к НАТО не оправдывает слабость европейской оборонной политики. Одновременно он обращает внимание на то, что американцы куда охотнее разделят с ЕС расходы на войны, нежели принимут совместно с ним военные решения. «Разногласия внутри Европы — главная причина слабости», — подчёркивает Ян Зелёнка. Эксперт не в состоянии представить себе совместную оборонную политику Олафа Шольца и Ярослава Качиньского, более того, по его мнению, брексит нанёс сильный урон военному потенциалу объединённой Европы. «Ни в Варшаве, ни в Париже нет согласия по вопросу, чтобы решения по военным вопросам принимал орган ЕС», — добавляет он.

В статье Ян Зелёнка рассказывает, что по-прежнему за оборонную политику отвечают национальные государства, но роль Еврокомиссии в последние месяцы медленно и скрытно растёт. «Европейская комиссия оказывает помощь Украине, координирует санкции в отношении России и создаëт основы европейской оборонной промышленности. Однако у комиссии нет в распоряжении европейской армии», — констатирует профессор. Он напоминает, что предпринятая после войны в Югославии попытка создать её зародыш в 80 тыс. солдат не увенчалась успехом. Более того, без общей, а не только номинальной, внешней политики ЕС весьма сложно определить миссию такой армии.

«Расколы внутри ЕС и НАТО благоприятствуют Москве. Без однозначного согласия в том, кто будет вести оборону и войну, сложно сдерживать противника. На настоящий момент Варшава рассчитывает на особое отношение Вашингтона, но если на Ближнем Востоке начнётся очередной конфликт или Китай нападёт на Тайвань, приоритеты Америки могут претерпеть изменения. И кто же тогда будет защищать наши границы? Венгрия?» — иронизирует учёный.

«Может быть, лучше строить военное доверие в рамках единой Европы? Может быть, лучше закончить войну с Европейской комиссией? Может, стоит прекратить словесные нападки на Францию ​​и Германию?» — задаётся вопросом он.

«Политика безопасности — это не простая игра в шашки. Битва за свободные суды и СМИ чревата превратиться завтра в битву за безопасность и мир. Только вот одни национальные флаги, самолёты и танки не обеспечат нам безопасность», — резюмирует в Rzeczpospolita эксперт.