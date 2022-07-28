«Американские танки и корейские самолёты»: польский министр пообещал сделать армию страны сильнейшей в Европе

Благодаря инвестициям в польскую армию и тесному сотрудничеству с главным союзником по НАТО — США, Польша намерена стать самой мощной сухопутной силой в Европе, заявил глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак. По его словам, Польша намерена также обновить танковый парк и заменить старую советскую технику современным оружием, сообщает Polsat News.

Глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что американские танки Abrams в чуть более старой версии будут поставлены в Польшу уже в следующем году, а новейшие — через два года. «Мы стремимся поменять весь наш танковый парк. Мы хотим, чтобы польские сухопутные войска были самыми сильными в Европе, самыми сильными, когда речь заходит о Североатлантическом альянсе. И конечно же, мы это сделаем», — подчеркнул он.

Министр также назвал сотрудничество Польши с Южной Кореей стратегическим и объявил о договорах на поставку южнокорейского оружия для польской армии: истребителей FA-50, танков К2 и самоходных гаубиц К9. Первые экземпляры корейских танков К2 будут в распоряжении Войска Польского уже в этом году, отметил министр. По его словам, первые образцы танков K2 Black Panther будут производиться в Корее, а следующие — в Польше — с 2026 года или ранее. Он обратил внимание на то, что, несмотря на то что потенциал польской оборонной промышленности с годами сократился, сегодня у польской оборонки много заказов.