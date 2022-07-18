Polsat News: aмериканские «Абрамсы» превратят Польшу в «танковую державу»

«Танки «Абрамс», на которых будут проходить обучение солдаты Войска Польского, уже прибыли в Польшу. Мы будем в готовности, когда появятся первые из 250 самых современных танков, которые мы заказали. В распоряжении Польши будет современная мощная сила, чтобы в ситуации угрозы сдержать агрессора», — написал сегодня в Twitter министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Затем в ходе брифинга он пояснил, что сегодня границу пересекли семь танков и две машины поддержки. По его словам, в течение нескольких дней количество прибывающих танков будет расти. Согласно планам, подготовка польских танкистов начнётся в начале августа. «Отбор будущих танкистов уже состоялся. Мы хотим плавного начала обучения», — объяснил министр. Глава Минобороны рассказал, что сначала танки будут направлены в учебный центр сухопутных войск в Познани. Польские экипажи будут тренироваться на полигоне в Бедруске, а в конечном итоге все танки «Абрамс» будут использоваться 18-й механизированной дивизией. «Они будут оперировать на восточном фланге НАТО... таким образом, чтобы сдерживать агрессора», — подчеркнул Блащак. «Эти танки сильно укрепят польские танковые войска. Можно сказать, что Польша станет танковой державой», — добавил он.

По его словам, Министерство национальной обороны страны также заказало 116 танков «Абрамс» в более старой версии, а первые экземпляры бывших в употреблении танков Войско Польское получит в следующем году. «Суть состоит в том, что эти танки должны заполнить пробелы, которые возникли в результате пожертвований техники Украине. Эти танки были куплены на очень льготных условиях», — объяснил он. «Мы также ведём переговоры с Южной Кореей. Я был в Сеуле, у нас состоялись очень хорошие разговоры... Оружие, которое производят корейцы, совместимо с американским оружием», — добавил Блащак в интерью Polsat News.