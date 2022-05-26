Минобороны Польши: хотя Россия и угрожает свободному миру, мы в безопасности

Как показали учения Defender Europe 2022, по сравнению с прошлым опытом координация польских и американских сил значительно улучшилась. Следовательно, это говорит о том, что как Польша, так и другие страны восточного фланга НАТО находятся в полной безопасности, считает польский министр обороны Мариуш Блащак. По его мнению, это очень важно в эпоху «агрессивной политики» и «имперских стремлений» России.

Глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак уверен, что Россия проводит агрессивную политику и тем самым представляет угрозу для свободного мира. Одновременно результаты, достигнутые в ходе учений Defender Europe 2022, показывают, что Польша устойчива к такого типа угрозам, сообщает Radio Maryja.

Вчера министр национальной обороны наблюдал за проведением огневых отработок — последней фазы учений Defender Europe 2022. Они отрабатывались, в том числе вместе с американскими и французскими солдатами. «Основная задача, которая стоит перед солдатами на учениях Defender, — это дислокация, передислокация войск и преодоление препятствий», — перечислил министр.

«Несколько дней назад мы могли наблюдать за форсированием реки Нарев. До этого состоялось форсирование Вислы. Я спросил американского командира, командира бригады о том, как он оценивает координацию между нашими силами. Ответ заключался в том, что, несомненно, был прогресс по сравнению с его опытом несколько лет назад», — рассказал Блащак.

«Я очень рад этому, потому что это означает, что Польша в безопасности. Это означает, что страны восточного фланга НАТО в безопасности», — подчеркнул он.

Минобороны Польши напомнило, что его страна поддерживает Украину в её борьбе за независимость и не даст своего согласия на то, чтобы Россия осуществила свои имперские стремления. В этом плане Мариуш Блащак напомнил об Акте защиты Отечества, положения которого гарантируют значительные средства на оборону, возможность расширения Войска Польского, а также последовательное оснащение его самой современной техникой, резюмирует Radio Maryja.