Дуда: напасть на нас не осмелится ни одна страна, включая Россию

Потенциальная угроза странам НАТО со стороны России, особенно Польши, существует, но вероятность атаки невелика, считает президент Анджей Дуда. В интервью Polska Times польский лидер обратил внимание на то, что никто не захочет иметь дело с самой многочисленной, первоклассной и современной армией мира — американской.

«Конечно, потенциальная угроза со стороны России всё время имеет место быть, но вероятность того, что кто-либо, включая Россию, решится напасть на страну НАТО, рискуя сражением в том числе с американской армией, невелика», — сказал Polskа Times президент Польши Анджей Дуда. В интервью польский лидер пояснил, что, конечно, потенциальная угроза всё ещё существует, но одновременно предложил обратить внимание на тот факт, что в Польше базируется более 10 тыс. солдат самой большой армии в мире.

По его словам, это самая мощная, с самым лучшим и современным оснащением армия, солдаты которой имеют опыт участия в войнах. На территории Польши уже размещена американская инфраструктура, тяжёлое вооружение и противоракетная оборона. Частично она находится под защитой американской системы Patriot. Более того, в беседе он напомнил, что президент США Джо Байден во время визита в Польшу гарантировал её безусловную безопасность в соответствии с 5-й статьёй Североатлантического договора, и в случае атаки ответ альянса будет незамедлительным и решительным. Дуда также напомнил, что, кроме американских солдат, у Польши в распоряжении есть своя собственная армия, готовая защищать свою Родину.

Информацию о том, что Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО, польский президент прокомментировал следующими словами: «В НАТО вступают две большие, сильные, богатые страны, имеющие военный опыт, отважных солдат, и которые в прошлом уже сумели дать отпор россиянам. Граница НАТО с Россией становится длиннее больше чем на 900 километров. С полной уверенностью можно сказать, что это не успех Владимира Путина».

Дуда назвал их страх перед потенциальной российской агрессией вполне реальным, ведь шведы на протяжении нескольких последних лет неоднократно перехватывали российские самолёты и отводили российские подводные лодки от своих территориальных вод. «Они знают, что это вовсе не шутки, они прошли через строительство газопровода «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», они были свидетелями активности России. Я полагаю, что общество, видя, что происходит на Украине, сделало вывод о том, что потенциальная российская агрессия — это не игра, не шутки. Отсюда последовало и такое решение, которого два года назад никто не ожидал и даже не допускал мысли, что оно может быть принято», — объяснил лидер.

В интервью он рассказал, что в последнее время у него очень хорошие рабочие отношения с президентами Балтийских стран, с которыми он много раз встречался и вместе ездил Киев. По его словам, они очень хорошо понимают нынешнюю ситуацию. Следовательно, они без каких-либо колебаний предпринимают определённые действия — в отличие от других европейских лидеров, у которых имеются определённые ограничения.

«Польша — большая европейская страна. Если кто-то думает иначе, пусть взглянет на карту Европы. Рядом с нами находится большая Германия, но Германия причисляет себя к Западной Европе, а не к Центральной Европе. Мы принадлежим к Центральной Европе», — пояснил Дуда. По его словам, Центральная Европа — это пояс «Три моря»: между Балтийским, Адриатическим и Чёрным морями, где находятся страны ЕС; она расположена на оси Север — Юг. В этой конфигурации именно у Польши самый большой потенциал в плане территории и населения. «…Я рад, что именно так к нам и относятся», — добавил он.

«Две стороны одной медали», — так отношения Польши с ЕС и европейскую солидарность перед лицом украинского кризиса определил Анджей Дуда. С одной стороны, по его словам, на самом деле имеет место относительно сильная европейская солидарность. «Европа раскрыла глаза и увидела, кто такая на самом деле Россия. Это не та страна, которая хочет вести бизнес, в котором есть компании с бизнес-правилами. В этой стране есть «Газпром» — военный экономический орган Кремля, выполняющий политические указания… Таковой была российская политика, мы давно говорили об этом, но наш голос не принимался во внимание, нам не верили. Сегодня все в Европе убедились в том, что это абсолютная правда», — посетовал он.

Одновременно польский лидер упрекнул некоторые европейские деловые круги в том, что, несмотря на введённые антироссийские экономические и политические санкции, они шепчут на ухо своим лидерам, что надо вернуться к бизнесу с Россией. Однако европейские общества об этом знают и сдерживают политиков. Анджей Дуда пожаловался также на то, что до сегодняшнего дня Польша не получила никакой европейской помощи для украинских беженцев, которых на польской территории более 2 млн человек. Его слова о том, что «сегодня между Польшей и Украиной нет границы» он предложил рассматривать как метафору, ведь де-факто она полностью открыла свои границы и в самом начале она принимала более 200 тыс. человек в сутки. Однако из-за отсутствия европейской помощи Польша так и не построила ни одного лагеря для беженцев, разместив их в частных домах, санаториях и пансионатах.