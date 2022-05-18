Dziennik: у поляков появился шанс раз и навсегда дерусифицировать Германию

Сдвиг в политике Берлина в отношении Москвы наконец-то наступил — самый крупный получатель её газа и нефти на Западе говорит нет вредоносной для всего региона бизнес-модели в энергетике, пишет польский журналист Марсели Зоммер. В издании Dziennik Gazeta Prawna он предупреждает, что лучшего шанса для демонтажа «Северного потока — 2» не выпадет, ведь, как только осядет «военная пыль», найдутся желающие снова его запустить.

«Варшаве надо дальше идти за удачей и добиться как можно более скорого демонтажа «Северного потока — 2» и тем самым окончательно определить курс Германии на дерусификацию. Лучшего момента для дипломатического наступления в этом вопросе не найти», — пишет в издании Dziennik Gazeta Prawna польский журналист Марсели Зоммер.

В статье он рассказывает, что политическая напряжённость по газовым вопросам между Берлином и Москвой достигла зенита после того, как правительство Олафа Шольца взяло под свой контроль немецкую дочернюю компанию «Газпрома», а Кремль в качестве контрсанкций лишил Германию части поставок голубого топлива.

В итоге, вне зависимости от того, какое решение ЕС примет по эмбарго, Германия намерена отказаться от российской нефти до конца этого года. «Сдвиг в политике Берлина, которого мы ждали с самого начала этой войны, в конце концов наступил», — подчёркивает он. Правительство Олафа Шольца, которое ещё месяц назад больше всех тормозило санкции ЕС в отношении поставок энергоресурсов из России, наконец-то поддалось давлению и, возможно, даже увидело в них свой интерес.

«Самый крупный получатель газа и нефти с Востока, главный партнёр путинской России на Западе в последние десятилетия отворачивается от вредоносной для нашего региона бизнес-модели в секторе энергетики», — констатирует журналист. «Однако это вовсе не означает, что Польша и её союзники могут провозгласить дипломатический успех», — добавляет он.

В статье Зоммер обращает внимание на то, что здесь и сейчас игра по-прежнему идёт за нанесение удара по сырьевым доходам Кремля. «Недостаточно постепенно свести поставки на нет, чтобы подорвать его способность финансировать военную операцию», — объясняет он. Всё указывает на то, что правительство Матеуша Моравецкого это понимает, о чём свидетельствует выдвигаемые им на форуме ЕС различные варианты введения пошлины на российские углеводороды. Если Брюсселю в итоге не удастся пролоббировать нефтяное эмбарго, такие решения, которые широко поддерживаются экономистами, безусловно, окажутся действенными. Ведь в противном случае компании из отказавшихся от российского сырья стран — как Польша, Германия или Нидерланды — будут вынуждены конкурировать с субъектами, использующими более дешёвое сырьё с Востока.

Более того, польский журналист отмечает, что сам бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль назвал «Северный поток — 2» ошибкой и покаялся в том, что не прислушивался к критическому мнению восточноевропейских стран. Уже сейчас социал-демократы теряют поддержку в пользу гораздо более «ястребиного подхода» к России — зелёных и оппозиционного ХДС, который в последние недели всё чаще подвергает критике консервативную политику канцлера Олафа Шольца. «Однако не стоит отказываться от идеи демонтажа «Северного потока — 2». Особенно потому, что западный бизнес, как показывает патовая ситуация с платежами за газ, не хочет дерусификации, и не исключено, что, как только осядет военная пыль, начнётся лоббирование запуска газопровода», — предостерегает автор. Он отмечает, что в пользу сноса газопровода выступает набирающая силу группа немецких экологов, которые опасаются, что заброшенная инфраструктура загрязнит Балтийское море.

«Поскольку газопровод больше не нужен, его необходимо убрать», — заявила Die Zeit эксперт Немецкой ассоциации охраны природы Ким Детлофф. В свою очередь пресс-секретарь Министерства климата и экономики Анника Эйнхорн сказала следующее: «После ввода российских войск на Украину «Северный поток — 2» совершенно мёртв, и никто не думает возвращаться к этому проекту». Власти Германии также не согласны с идеей России частично использовать газопровод исключительно для её внутренних нужд.