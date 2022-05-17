PR: ЕС вводит санкции против России и тут же намекает, как их можно обойти

Россия по-прежнему оказывает большое влияние на международную экономическую ситуацию, несмотря на санкции, которые рикошетом бьют прежде всего по западным странам, уверен польский экономист Артур Бартошевич. В беседе с Polskie Radio он объясняет, что действенность санкций напрямую зависит от их соблюдения, а не желания их обойти, как это имеет место в случае самого ЕС.
В ЕC до сих пор продолжаются дискуссии о введении европейского эмбарго на российскую нефть. Рублёвый ультиматум Москвы также вызывает споры среди стран-членов, сообщает Polskie Radio.
Польский экономист Артур Бартошевич уверен, что когда речь заходит о санкциях в отношении России, то в настоящий момент все возможные действия «фактически необходимы для того, чтобы затормозить эту преступную и военную машину». «Проблема возникает исключительно в том, насколько эти действия эффективны или могут быть эффективны. Потому что кроме механизмов самих санкций, которые вводятся, предпринимаются и действия отдельных государств в плане обхода этих санкций. Речь даже идёт уже не об отдельных странах, а о самом ЕС, который предпринимает эффективные действия — путём намёков Европейской комиссии — как отдельные компании в состоянии обойти эти санкции», — пояснил в эфире радиостанции эксперт.
Бартошевич уверен, что в связи с этой ситуацией риски, связанные с дальнейшим ростом цен и дальнейшей турбулентностью на рынке, лишь возрастают и никак не снижаются.
Экономист обратил внимание на то, что, несмотря на санкции, Россия по-прежнему оказывает эффективное влияние на международную экономическую ситуацию. «Борьба с инфляцией в таких условиях будет очень и очень тяжёлой, а цена этой войны и её затягивания может быть очень существенной», — резюмировал он.
Интернет-издание Asia Times со ссылкой на данные опроса, проведённого Центральноевропейским институтом азиатских исследований, сообщило, что жители Китая относятся к России лучше, чем ко всем другим странам мира.
Командующий тактической группой передового присутствия НАТО в Румынии полковник Венсан Менге в ходе пресс-конференции рассказал о местонахождении боевой группы Североатлантического альянса на территории Румынии.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Турция для одобрения с её стороны вступления Финляндии и Швеции в НАТО требует в том числе включения Анкары в программу поставок самолётов F-35 и отмены санкций за покупку у России С-400.
Председатель комитета Госдумы по международным делам, участник переговорной группы от России Леонид Слуцкий заявил, что переговоры России и Украины не ведутся ни в каком формате. Он выразил уверенность, что к этому причастны США.
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предложение американского бойца смешанного стиля Тони Фергюсона принять участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF) и разрешить конфликт.
Администрация США намерена создать благоприятные условия для российско-украинских переговоров путём оказания давления на Россию и предоставления вооружения Киеву, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.