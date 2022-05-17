Замглавы МИД Польши пожаловался журналистам на Путина: уничтожает западное оружие для Украины

Владимир Путин срывает поставки оружия с Запада на Украину при помощи бомбёжки автомобильных и железных дорог на украинской территории и диверсионных акций, заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач. Для защиты от «агрессивной позиции Москвы» Польша будет добиваться на предстоящем саммите НАТО размещения дополнительных сил на своей границе, ведь не исключено, что она сама входит в список российских целей, сообщил он испанским журналистам.

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач уверен, что, когда речь идёт о планах президента России Владимира Путина, совершенно ничего нельзя исключать. «Нельзя исключать сценария, согласно которому Владимир Путин включит Польшу в свои экспансионистские планы», — рассказал он El Mundo.

В беседе с испанским изданием он обвинил российского лидера в том, что он срывает поставки оружия с Запада на Украину при помощи бомбёжки автомобильных и железных дорог на украинской территории и диверсионных акций. «Но если бы атака случилась на польской стороне, это был бы casus belli, хотя пока этого не произошло. Тем не менее мы уже задержали на границе нескольких шпионов», — подчеркнул дипломат.

Замглавы МИД также разъяснил, что российская концепция безопасности не включает в себя только Киев, а распространяется также на территории от Лиссабона до Владивостока, и это, безусловно, угроза для Европы.

Пшидач напомнил, что у Польши на её границах базируются силы НАТО, ведь на саммите альянса в 2016 году она добилась участия в их охране стран НАТО, которые расположены дальше от России. Он назвал США, Великобританию, Испанию и Италию.

На сегодняшний день у Польши в распоряжении 10 тыс. американских солдат, подготовленных в том числе к ответным мерам на массовый приток беженцев. Они помогают полякам охранять границы и координировать массовые перемещения людей, которые бегут от конфликта.

Замглавы МИД добавил, что во время предстоящего саммита НАТО в июне в Мадриде он обратится с просьбой увеличить численность военнослужащих на границе с Россией, а также разместить их на постоянных базах. «Россия представляет собой большую угрозу для Европы, и НАТО следует осознавать это, чтобы мы смогли защищать друг друга от такой агрессивной позиции», — резюмировал он.