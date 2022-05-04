Сикорский: бездействие Германии делает её слабой в глазах Центральной Европы

10:31
На 52-м километе МКАД столкнулись четыре машины
На внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) столкнулись четыре автомобиля, в результате ДТП пострадали четыре человека.
10:26
В Свердловской области рассказали о ситуации с лесными пожарами
В Свердловской области продолжают действовать два лесных пожара, однако населённым пунктам уже ничего не угрожает.
10:21
Овечкин набрал 46 очков в 45 матчах Кубка Стэнли
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 46 очков в розыгрышах плей-офф Национальной хоккейной лиги.
10:21
Бочкарёв: годовой план по вводу жилья в Москве выполнен на 42%
Более 3,5 млн кв. м различной недвижимости ввели в Москве с начала года, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
10:12
«Газпром» сообщил о штатном транзите газа через территорию Украины
«Газпром» поставляет газ для транзита через территорию Украины 4 мая в штатном режиме, по заявкам потребителей.
10:10
Тюменская область оказалась среди лидеров-регионов по числу коронавирусных исследований
Тюменская область вошла в топ-5 регионов по числу исследований, задействовав 24 государственные лаборатории и девять частных медицинских центров.
10:07
Телеканалу RT на арабском исполнилось 15 лет
Телеканалу RT на арабском исполнилось 15 лет. За годы вещания журналисты RT Arabic сделали сотни репортажей из горячих точек по всему миру и взяли интервью у многих выдающихся деятелей арабского и азиатского регионов.
10:02
«Шахтёр» напрямую попадёт в групповой этап ЛЧ благодаря поражению «Вильярреала»
Донецкий «Шахтёр» сыграет в групповом этапе футбольной Лиги чемпионов в следующем сезоне благодаря поражению «Вильярреала» от «Ливерпуля» в полуфинале.
10:00
ЦРУ распространило инструкции на русском языке для установления связи с разведкой США
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) выпустило инструкции на русском языке для тайной связи с разведкой США.
10:00
Аналитик Юденков прокомментировал ситуацию на валютном рынке
Доцент МГУ кафедры государственной политики, кандидат экономических наук Юрий Юденков в беседе с RT прокомментировал ситуацию с курсом валют.
09:59
В ДНР заявили о гибели одного человека и ранении ещё двух при обстреле нефтебазы в Макеевке
По предварительным данным, в результате обстрела со стороны ВФУ нефтебазы в Макеевке один человек погиб и двое получили ранения.
09:50
В Санкт-Петербурге на детские выплаты будет потрачено более 3 млрд рублей
В Санкт-Петербурге в 2022 году на детские выплаты будет потрачено более 3 млрд рублей, из бюджета города на это выделят почти 2 млрд рублей.
09:50
Шестёркин установил рекорд «Рейнджерса» по количеству сейвов в одном матче
Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин установил рекорд клуба по отражённым броскам в одном матче.
09:43
Умер бывший председатель Верховного совета Белоруссии Шушкевич
Умер бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич. Ему было 87 лет.
09:36
«Мемфис» одолел «Голден Стэйт» в матче плей-офф НБА, Морант набрал 46 очков
«Мемфис Гриззлиз» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
09:33
Володин: НАТО готовило Украину к нападению на Россию
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что решение президента России Владимира Путина начать специальную военную операцию смогло предотвратить «огромную трагедию».
09:29
Экс-депутат Верховной рады Журавко: южным регионам не место в составе Украины
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко выразил мнение, что южным регионам не место в составе украинского государства.
09:27
«Бостон» сравнял счёт в серии плей-офф НБА с «Милуоки»
«Бостон Селтикс» одержал победу над «Милуоки Бакс» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
09:17
Politico: Еврокомиссия рассматривает вопрос об отключении Россельхозбанка и МКБ от SWIFT
Еврокомиссия рассматривает вопрос об отключении Московского кредитного банка (МКБ) и Россельхозбанка от международной платёжной системы SWIFT. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на четырёх дипломатов из ЕС.
09:09
Малкин назвал невероятным российского голкипера «Рейнджерса» Шестёркина
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высоко оценил игру соотечественника, голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина после стартового матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:01
Жена Малкина раскритиковала хоккеистов «Рейнджерса» за грязную игру в матче с «Питтсбургом»
Анна Кастерова, жена российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, осталась недовольна грубой игрой «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 ОТ) в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:55
По факту ДТП с шестью погибшими в Ростовской области возбуждено уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по факту гибели шести человек при столкновении легкового автомобиля и минивэна в Красносулинском районе Ростовской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
08:52
«Колорадо» разгромил «Нэшвилл» в первом матче плей-офф НХЛ, Ничушкин отдал голевой пас
«Колорадо Эвеланш» одержал крупную победу над «Нэшвилл Предаторз» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:45
Гол Малкина в овертайме принёс «Питтсбургу» победу над «Рейнджерс» в матче плей-офф НХЛ
«Питтсбург Пингвинз» в овертайме взял верх над «Нью-Йорк Рейнджерс» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:40
Президент Казахстана Токаев подписал указ об образовании трёх новых областей
Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании трёх новых областей. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.
08:25
Гол Кузнецова и передача Овечкина помогли «Вашингтону» повести в серии с «Флоридой»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Флорида Пантерз» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:24
В Японии выразили протест в связи с запуском КНДР ракеты
Япония выразила протест в связи с запуском Северной Кореей неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщили в Минобороны страны.
08:08
Из школ и больниц Хабаровска эвакуировали людей из-за сообщений о возможном минировании
В Хабаровске из всех школ, детских садов и больниц эвакуировали людей из-за сообщений о возможной угрозе взрыва. Об этом сообщили в городской администрации.
07:52
В Москве 4 мая ожидается до +10 °C
Температура воздуха в столице днём 4 мая ожидается в пределах +8...+10 °C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
07:37
В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО Владимира Кара-Мурзы
Арестованный по обвинению в распространении фейков о Вооружённых силах РФ оппозиционер Владимир Кара-Мурза* помещён в двухместную камеру СИЗО №7 Москвы. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
07:25
В Белоруссии началась проверка армейских сил реагирования
В Вооружённых силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования, сообщает Минобороны страны.
07:06
В результате ДТП под Ростовом погибли шесть человек
Шесть человек, включая троих детей, погибли в результате ДТП с минивэном в Ростовской области, заявил представитель управления ГИБДД по региону.
06:56
Reuters: в Нигерии заявили о заинтересованности России в строительстве газопровода в Африке
Министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва заявил, что представители России выразили желание инвестировать в строительство газопровода, который должен соединить Нигерию и Европу.
06:35
«Рёнхап»: КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейский комитет начальников штабов.
06:19
Бизнес в США могут обязать раскрывать потери из-за ситуации на Украине
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что американским компаниям, возможно, придётся публиковать последствия событий на Украине для своей работы.
06:05
Эксперт Пермяков рассказал, что делать при потере телефона
Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУРа Руслан Пермяков в беседе с RT рассказал, что делать при потере телефона.
05:51
Эксперт Тимофеев: антироссийские санкции не устраивают многие страны
Введённые Западом санкции против России не устраивают многие страны, заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.
05:35
Юрист назвал основные способы более быстрого погашения кредита
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв назвал в беседе с RT основные способы более быстрого погашения кредита.
05:18
Австралия ввела санкции против 75 депутатов Госдумы
Правительство Австралии ввело санкции в отношении депутатов Госдумы, министров ДНР и ЛНР, а также против журналиста Владимира Соловьёва.
04:57
Парламент Венесуэлы создаёт группы дружбы, в том числе с Россией
Национальная ассамблея Венесуэлы создаёт 18 групп дружбы, в том числе с Россией, Китаем, Ираном и Турцией.
04:41
Kyodo: японский самолёт доставил гумпомощь для украинских беженцев
Военно-транспортный самолёт ВВС Японии доставил в Польшу гуманитарную помощь для перебравшихся туда граждан Украины, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на японское Министерство обороны.
04:24
Представители США и Японии обсудили антироссийские меры
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба в ходе встречи обсудили санкции против России.
04:06
Один человек погиб в результате пожара в Южно-Курильске
На рыбокомбинате в Южно-Курильске произошёл пожар, согласно данным властей, один человек погиб.
03:53
Глава СНБО Данилов заявил о намерении Венгрии захватить часть Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Венгрия планировала захват части украинской территории после начала спецоперации России.
03:37
Власти Гаити экстрадировали в США лидера удерживавшей заложников банды
Республика Гаити экстрадировала в США Жермина Жоли — лидера банды 400 Mawozo, которая в 2021 году удерживала в заложниках 17 миссионеров из США и Канады.
03:23
Ракету «Рокот-М» впервые планируют запустить в 2024 году
Первый пуск ракеты-носителя «Рокот-М» с космодрома Плесецк планируется провести в 2024 году, заявил гендиректор Центра им. М.В. Хруничева Алексей Варочко.
03:06
Маск: Twitter может стать платным для государственных пользователей
Социальная сеть Twitter может стать платной для организаций и государственных структур, заявил предприниматель Илон Маск.
02:57
Бразилия не примет наблюдателей из ЕС на президентских выборах
Евросоюз не согласовал в Бразилии условия работы миссии наблюдателей на октябрьских выборах президента, сообщил Верховный избирательный суд южноамериканской страны (TSE).
02:40
FT: частные НПЗ КНР тайно покупают нефть из России
Частные нефтеперерабатывающие заводы Китая закупают российскую нефть тайно, чтобы избежать санкций США, сообщает газета Financial Times.
02:23
WSJ: Маск может снова сделать Twitter публичной компанией
Предприниматель Илон Маск через несколько лет может сделать Twitter публичной компанией, сообщает газета The Wall Street Journal.