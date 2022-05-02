«Отсутствие оплаты в рублях — это лишь повод»: эксперт уверен, что Россия и так хотела нанести удар по Польше

Перекрыв поставки газа в Польшу, «Газпром» действовал в политических целях, уверен эксперт Войцех Якубик. В интервью Polskie Radio он высказал мнение, что в долгосрочной перспективе такие политические манёвры обернутся большим ущербом для газового гиганта, который будет лишь терять очередные рынки сбыта.

Россия прекратила поставки газа в Польшу в связи с отказом платить за сырьё в рублях. Газ также больше не получают Литва и Болгария, для которой это большая проблема, ведь именно «Газпром» удовлетворял 90% её потребностей в нём, сообщает Polskie Radio.

В беседе с радиостанцией польский эксперт Войцех Якубик заявил, что поставки российского газа всегда были под угрозой. По его мнению, Россия соблюдает договорённости лишь тогда, когда ей это удобно, и легко нарушает их, когда у неё другие приоритеты. «В этом случае мы имеем ещё один, очередной пример того, как Россия нарушает собственные положения, закреплённые в рамках соглашений с другими странами», — подчёркивает он.

Как считает польский эксперт, Россия попыталась нанести удар по Польше, Болгарии, странам, у которых есть межправительственные газовые соглашения, чтобы ЕС дал трещину. Москва, уверен Якубик, решила поставить «рублёвый ультиматум», чтобы усугубить и без того кризисную ситуацию в Европе и тем самым парализовать европейский ответ на «российскую агрессию» на Украине.

Якубик уверен, что аргумент об отказе оплаты за газ в рублях — лишь предлог, который не имеет особого значения. «Россияне всегда найдут причину: либо это техническая неисправность, как в случае кризиса с загрязнённой нефтью или газовых гидратов, или какие-то формальные вопросы, которых не существует, потому что в польско-российском соглашении прописана валюта — скорее всего, это доллар США, как это имеет место в большинстве европейских договоров. Для изменения договора необходимы обе стороны», — негодует он.

«Указ президента Владимира Путина — это политический манёвр, в том числе во имя политических целей. «Газпром» в очередной раз доказал, что это компания, полностью подчинённая политическим интересам, которая действует, как любой другой департамент МИД России», — заявил эксперт. По его оценке, такое поведение «Газпрома» в долгосрочной перспективе будет для него невыгодно с точки зрения бизнеса, ведь он просто-напросто потеряет очередной рынок.