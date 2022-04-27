«Качали газ в польские хранилища»: Моравецкий рассказал, как Варшава готовилась к разрыву с «Газпромом»

На протяжении долгих лет, и особенно в последние месяцы, Варшава готовилась к этому моменту — перекрытию крана с российским газом, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий. Глава польского правительства рассказал о том, что власти страны сделают всё возможное, чтобы этот шаг Кремля никак не сказался на качестве жизни поляков, по крайней мере в ближайшие годы, сообщает Rzeczpospolita.

«Это непосредственная атака на Польшу, которая вчера показала, что значит по настоящему ударить по российским олигархам. <...> Вчера мы представили первый список российских олигархов, российских предпринимателей. На это из Кремля поступила угроза мести, затем эта угроза ​​сегодня утром была воплощена в реальность. Угроза прекращения поставок газа», — заявил в сейме премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Однако на протяжении долгих лет мы готовились к этому моменту», — добавил он.

В своей речи он рассказал, что сам процесс начался в 2006-2007 годах, когда президент Лех Качиньский решил построить терминал в Свиноуйсьце. Именно это решение привело к тому, что сегодня терминал может перекачивать более 6 млрд кубических метров. Более того, Польша последовательно увеличивает мощности и строит интерконнекторы с европейскими странами. Начиная с октября она также сможет использовать Baltic Pipe, и как раз начиная с осени она более не будет нуждаться в российском газе. «Также с этим шантажом, с этим пистолетом, приставленным к голове, мы справимся таким образом, чтобы поляки не прочувствовали это на себе. Последние несколько месяцев мы качали газ в польские хранилища, а не в российские хранилища в Германии, потому что именно так сегодня выглядят газовые хранилища в Германии <…>», — констатировал Моравецкий.

По его словам, Польша закачала более 2,3 млрд. кубических метров газа — это запас более чем на полтора месяца, а если температура поднимется, то, возможно, и больше. Более того, она продолжит получать газ через интерконнекторы. «Следовательно, мы не только не поддадимся шантажу, но и хочу заверить моих соотечественников в том, что это действие со стороны Кремля никак не отразится на домохозяйствах и не окажет влияния на ситуацию Польши», — добавил он.

Глава польского правительства рассказал, что специальные тарифы для домашних хозяйств, больниц, школ, коммунальных учреждений будут продлены до 2027 года. «Эти тарифы для уязвимых потребителей будут находиться на более низком уровне как минимум несколько лет. Такое решение было принято польским правительством», — сказал Моравецкий. «Россия совершила не только жестокое, убийственное нападение на Украину, но она также напала на энергетическую и продовольственную безопасность всей Европы. Россия ударила по экономике Европы при помощи инфляционных действий», — объяснил он. «Сегодня политики из Германии говорят, что мы были правы: «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» — это политические проекты, которые никогда не должны были быть запущены», — резюмировал он.