Forsal: взять и отобрать — Моравецкий предложил радикальное решение по российским активам за границей

Необходимо двигаться в направлении изъятия имущества Российской Федерации, спрятанного в банках Западной Европы, чтобы затем направить его на восстановление Украины, а вовсе не забирать себе, призвал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он также настоятельно порекомендовал своим западным партнёрам следователь радикальному примеру Польши и как можно быстрее стать независимыми от российского газа и нефти, пишет Forsal.

Во время визита в польский город Воля Карчевская премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал новый пакет санкций ЕС в отношении России, сообщает Forsal. «Хорошо, что был сделан определённый шаг. Но это всё ещё слишком мало, слишком мало, слишком мало. И ещё раз слишком мало, потому что Россия проводит свою преступную политику. Чего мы ещё ждём? Мы же видим, что происходит на Украине. Мы видим эти ужасные преступления, которые совершают советские, российские солдаты», — сказал он.

Глава польского правительства объяснил, что надо идти дальше. «Мы должны двигаться в направлении к конфискации имущества Российской Федерации, скрытого или хранящегося в банках Западной Европы. Эти средства должны быть предназначены для помощи при восстановлении Украины и помощи украинцам, среди которых и беженцы. Нам эти деньги не нужны. Это украденные деньги... и их следует отобрать», — констатировал Моравецкий. По его мнению, должны быть изъяты также средства российских олигархов.

Премьер-министр Польши также затронул тему сырья. «Это сырьё должно стоить как можно меньше, потому что тогда в российский бюджет будет поступать мало денег — и они не будут в состоянии финансировать армию. В свою очередь, европейские бюджеты тоже смогут сэкономить на этом. Мы сможем больше выделять на социальную политику или развитие экономики. Но пока до этого дойдёт дело — то есть до низких цен на сырьё, — мы будем вынуждены отрезать Россию от европейского рынка. Это самый быстрый план действий — следуйте за Польшей», — призвал он.

Моравецкий рассказал о радикальном плане по отказу от нефти и газа из России, который разработала Польша. «То же самое следует сделать и другим странам ЕС — к концу года отказаться от нефти и газа — и месяц за месяцем, квартал за кварталом снижать зависимость от российского газа, от российской нефти», — разъяснил он. По его мнению, эти санкции должны быть вторичными, как это имело место в случае Ирана. «Я также к этому призываю Европейскую комиссию», — добавил он. «Давайте отреагируем раньше очередного большого преступления, чтобы его предотвратить. Самое главное — защитить человеческую жизнь и обеспечить безопасность Польши. Именно поэтому я призываю к солидарным, самым жёстким санкциям в отношении России», — резюмировал премьер-министр Польши.