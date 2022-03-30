Моравецкий: раз Европейская комиссия не решилась отказаться от российского угля, мы сделаем это сами

Уже в этом году Польша начала представлять план дерусификации в области газа, более того, она сделает всё возможное, чтобы до конца 2022 года отказаться от российской нефти, а уже в апреле-мае этого года — от российского угля, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Глава польского правительства призвал другие страны — члены ЕС сделать то же самое и предложил ввести налог на импорт российского сырья в самом ЕС.

Сегодня во время пресс-конференции в местности под Мощчиски под Варшавой премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что Польша представляет «наиболее радикальный в Европе» план отказа от импорта российских углеводородов и угля, сообщает Gazeta Prawna.

«Польша будет делать всё возможное, чтобы до конца 2022 года отказаться от российской нефти», — подчеркнул глава польского правительства. Он также спрогнозировал скорый отказ и от импорта угля из России благодаря законопроекту, который правительство уже направило в сейм. Согласно его положениям, вводится запрет на ввоз и транзит российского угля через Польшу. «Вместе с подписью господина президента мы введём полное эмбарго на уголь. Надеюсь, что в апреле, самое позднее в мае, будет полный отказ от российского угля», — подчеркнул он.

По его словам, Польша с самого начала спецоперации России требовала того же от остальных членов ЕС. «Но, к сожалению, ЕК не приняла этого решения, поэтому мы принимаем его сами», — объяснил Моравецкий. Премьер Польши также выразил уверенность, что уголь из Австралии или ЮАР не обязательно будет дороже российского угля.

Моравецкий отметил, что благодаря газовому терминалу в Свиноуйсьце, газопроводу Baltic Pipe и газовому терминалу под Гданьском Польша будет в состоянии получить газовую независимость от России. «Уже в этом году мы представляем план дерусификации в области газа», — отметил он.

Моравецкий объяснил, что на настоящий момент Польше предстоит заменить очень дорогой российский газ очень дорогим норвежским газом. «Однако в долгосрочной перспективе я хочу, чтобы мы не платили очень богатым норвежцам за их очень дорогой газ, и даже если он подешевеет, я тоже не хочу, чтобы мы платили за их газ», — рассказал премьер-министр. По его мнению, в будущем у Польши есть шанс сделать основную ставку на возобновляемые источники энергии.

Глава польского правительства также призвал Еврокомиссию ввести налог на российские углеводороды. Он упрекнул страны в том, что они не обращают внимание на действия России и продолжают использовать российские ресурсы. Ввиду такого положения дел, по его оценкам, нужен налог на импорт российских углеводородов, чтобы сделать торговлю внутри ЕС «честной». «Максимально быстрый отказ от российской нефти, российского газа, российского угля и справедливый налог, который уравняет правила игры всего ЕС… — таков наш план в отношении ЕС, это наш план вырвать оружие из рук Путина, из рук России», — резюмировал он.