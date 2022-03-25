TVN24: первым делом откололи Красную Звезду — в Польше снесли ещё один монумент памяти героев Советской армии

По требованию местных властей в польской Хжовице снесли пятиметровый обелиск, посвящённый памяти солдат Красной армии, сообщает TVN24. Он был установлен на месте бывшего кладбища, где до перемещения были захоронены тела 620 красноармейцев 1-го Украинского фронта. Как заявил глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, таким монументам и другим символам с Красной Звездой не место на пространстве демократической Польши.

Пятиметровый обелиск, возведённый в 1949 году в польской местности Хжовице и посвящённый памяти солдат Красной армии, был был снесён по требованию местных властей в эту среду. На памятнике виднелась Красная Звезда и надпись на польском и русском языках о вечной славе героям Советской армии, павшим за свободу народов в 1945 году. Он был установлен на месте бывшего кладбища, где были захоронены тела 620 красноармейцев 1-го Украинского фронта. Останки павших солдат были перенесены на военное кладбище Красной армии в Кендзежин-Козле, сообщает TVN24.

Снос памятника состоялся во время пресс-конференции, проходившей рядом с ним, в которой приняли учатие глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, воевода польского города Ополе Славомир Клосовский и мэр города Прушкув Кшиштоф Цебуля, который как раз обратился к Институту национальной памяти с просьбой снести памятник. Снос начался с того, что рабочие откололи от обелиска Красную Звезду — символ Красной армии, отмечается в материале.

«Таким памятникам, таким символам с Красной Звездой нет места в общественном пространстве свободной, независимой и демократической Польши. Красным звёздам нет места в общественном пространстве свободной Европы. Оно отсутсвует, потому что за этим символом скрываются преступления коммунистической системы межвоенного периода», — заявил глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий.

По его мнению, этот символ после 1945 года свидетельствовал о порабощении и колонизации Советами Польши, Центральной и Восточной Европы.

Глава Института национальной памяти уверен, что снос памятников, прославляющих тоталитарные режимы, включая коммунизм, важен с точки зрении как бывших, так и будущих преступлений. Он воспользовался случаем и призвал местные власти по всей Польше убрать из общественного пространства все имена и символы, увековечивающие память лиц, организаций, событий или дат, символизирующих коммунизм.

«В польском общественном пространстве нет места какой-либо памяти о тоталитарном коммунистическом режиме и людях, служащих ему», — в свою очередь заявил воевода польского города Ополе Славомир Клосовский.