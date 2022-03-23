В ответ на удар «Кинжалом» польский генерал призвал НАТО подтянуть поближе ядерное оружие

Запад не должен поддаваться страху и любой ценой стремиться к миру с Россией, заявил польский генерал Роман Полько, комментируя боевое применение российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал». В интервью Polsat News он призвал НАТО напомнить Москве, что у него тоже есть оружие, которое можно разместить на территории стран-членов и использовать в качестве ответного удара.

Применив ракеты гиперзвукового комплекса «Кинжал», Россия напомнила НАТО о том, что у неё есть в арсенале оружие, которое пока невозможно сдержать и перед лицом которого даже израильский «Железный купол» беспомощен, заявил польский генерал, бывший замглавы Бюро национальной безопасности Роман Полько.

В эфире Polsat News он призвал НАТО проявить инициативу и напомнить Москве, что у него тоже есть много такого оружия, которое можно разместить на территории стран-членов и использовать в качестве ответного удара. «Пришло время проявить инициативу… Если кто-то шантажирует нас ядерным оружием, то нужно ему показать это оружие. Можно разместить его так, чтобы эти цели в России были в диапазоне, к примеру, ракет Tomahawk», — сказал Полько. «Это также вопрос принятия решения о переброске на нашу территорию действительно крупных сих НАТО», — пояснил он.

Польский генерал рассчитывает на то, что в Польше будут размещены «носители ядерного оружия, способные долететь до Москвы», при этом он признаёт, что с территории Литвы, Латвии и Эстонии добиться этого было бы куда легче. Более того, он уверен, что такой шаг неминуемо произвёл бы впечатление на президента России Владимира Путина.

В беседе он повторяет, что самая плохая реакция — это отсутствие инициативы. «Тот, кто не обладает инициативой, пассивен и реактивен, он всегда проигрывает», — подчеркнул он. По его мнению, всегда после консолидации Запада Россия начинает диктовать свой нарратив. В качестве второй ошибки Запада он называет создание атмосферы страха и стремление к миру любой ценой. «Мы стремились к миру любой ценой после того, что произошло в Грузии, после 2014 года, и каждый раз мы платили за это высокую цену», — констатировал он.

Полько уверен, что Западу необходимо победить Россию сейчас, в противном случае ему придётся заплатить ещё более высокую цену, нежели можно сегодня предполагать. «Сегодня Россия слабая. Если мы разрешим Путину добиться такого положения дел, которое он сможет представить своему обществу как успех, победу, мало того, что он не предстанет перед судом в Гааге, так он ещё и решит, что ядерный шантаж ему выгоден, потому что он срабатывает», — объяснил он. Он предостерёг Запад от «гнилого компромисса», который в будущем будет чреват ещё большими проблемами. «На этот раз у Запада последовательности будет предостаточно, что касается санкций, и они заставят Россию пересмотреть свой подход к вопросу мира», — уверил он.

Цель предложения Ярослава Качиньского об отправке миротворческих сил на Украину состояла в том, чтобы породить любую инициативу, покончить с политикой беспомощности, пояснил он. «Если международные структуры, такие как ООН, имеют какой-то смысл, то в этом вопросе должен быть достигнут определённый консенсус. Я не могу себе представить, чтобы гуманитарные коридоры не были защищены. Я не могу себе представить бездействие, когда убивают людей. Примеры того, что можно эффективно действовать под голубым флагом, мне лично знакомы», — объяснил генерал. Он, однако, обратил внимание на то, что никто не в состоянии взять на себя этот риск — наблюдать и предоставлять реальную беспристрастную информацию с поля боя, ведь даже представительство ОБСЕ было эвакуировано в первый день операции.

Нынешний мировой порядок и позицию России, а также Китая в ООН и их право вето в Совете Безопасности он прокомментировал следующим образом: «Нужен новый миропорядок. Если архитектура безопасности не работает, то необходимо построить новую, действенную».