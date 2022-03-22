Премьер Польши: у нас нет яхт, но есть недвижимость и активы россиян

В Польше намерены конфисковать принадлежащую россиянам собственность и финансовые активы, заявил премьер страны Моравецкий. В интервью Wprost он отметил, что, поскольку конституция страны не позволяет просто так арестовать эту собственность, власти проводят консультации с оппозицией, чтобы провести такое решение через сейм.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что польские власти намерены встретиться с оппозицией, ведь, как показала практика последнего времени, с ней можно работать сообща. «На встрече мы хотели бы поднять вопрос касательно того, каким образом Польша в состоянии провести процесс заморозки и конфискации российской собственности, которая находится в нашей стране. Такого имущества у нас здесь предостаточно», — рассказал он изданию Wprost.

«С одной стороны, мы имеем конституционные ограничения для такого рода действий, связанных с правами собственности, но с другой — всё больше поляков не в состоянии понять: если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, почему мы не можем осуществлять такие действия в нашей стране. Мы хотим сделать это через сейм, и мы пришли к выводу, что оппозиция должна принять участие в этом процессе», — пояснил он. При этом глава польского правительства признал: хотя яхт российских олигархов в Польше действительно нет, имеются определённая недвижимость и финансовые активы, то есть акции компаний, которые необходимо забрать.

В беседе c изданием он подтвердил, что назвал Дональда Туска главой партии «Северный поток — 2», потому что возглавляемая им Европейская народная партия долгие годы делала свой выбор в пользу строительства этого газопровода — «основного инструмента финансирования военной машины Путина».

«Россия уже подсчитывала прибыль от «Северного потока — 2», как это имеет место в случае с «Северным потоком — 1». Кто сегодня возглавляет Европейскую народную партию? Дональд Туск. Я не слышал, чтобы он отказывался от линии, проводимой Европейской народной партией... Поэтому я повторяю, что Европейская народная партия для меня — это «Северный поток — 2», но я надеюсь, что в немецком обществе наступает моральная революция. Я также вижу элемент перемен в европейской элите, но боюсь, что он может не продлиться долго», — констатировал он. «Именно поэтому я призываю элиту Германии, Франции и стран Бенилюкса отложить в сторону калькуляторы и включить свою совесть. Потому что если мы считаем затраты на газ и нефть, значит, мы торгуем кровью украинских детей, женщин и солдат. Нам не следует этого делать. Я хочу, чтобы через какое-то время мы все смогли посмотреть в зеркало и сказать, что поступили должным образом», — объяснил польский премьер.

По его словам, кроме США, Польша была единственной страной, которая так громко кричала в Европе: «Проснитесь! Очнитесь от геополитического сна! Готовьтесь к тому, что может произойти!». «Я думаю, что лет так через 10—12 каждый задастся вопросом: что он делал, когда шла война на Украине? Сидел он в своём кабинете за компьютером и подсчитывал, как рост цен на нефть повлияет на рейтинги партии и общественное мнение или он был в Киеве рядом с президентом Зеленским?» — задаётся вопросом Моравецкий. В интервью он защитил идею создания миротворческой миссии НАТО на Украине, выдвинутую Ярославом Качиньским. «На международной арене мы должны ставить перед собой амбициозные цели и устанавливать высокую планку… Мы доведём этот вопрос до сведения всего Североатлантического альянса на следующем саммите НАТО. Я думаю, что, как и в жизни, любое предложение должно быть рассмотрено со стороны разных партнёров… именно пассивность приближает нас к войне, а не решительные действия во имя мира…», — подытожил он.