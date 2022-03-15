Polskie Radio: «в состоянии экзальтации» Запад ввёл сильные санкции, но и они оказались «дырявыми»

По мнению части западных элит, именно Россия, а не Украина выступает постоянным элементом системы безопасности и политического сотрудничества, а значит — с ней необходимо договариваться, констатирует польский профессор и евродепутат от партии «Право и справедливость» Рышард Легутко. К тому же уже сейчас многие страны начали делать подсчёты и осознали, что санкции ударят и по их экономикам, отмечает он в беседе с Polskie Radio.

Польский профессор и евродепутат от партии «Право и справедливость» Рышард Легутко считает, что европейские круги были в шоке от спецоперации России на Украине. «Решительные действия демократических государств, в том числе санкции, необходимы. К сожалению, они действуют с опозданием, а некоторые страны уже начинают отступать. Это сильные санкции, но уже сейчас видно, что они немного дырявые. Отчётливо видно, что некоторые западные страны опасаются, что они ударят и по их собственной экономике. Начинается подсчёт», — объяснил он в беседе с Polskie Radio.

По его мнению, в рядах западных элит закоренел следующий посыл: «Россия — одна из самых важных стран в Европе, Россию нельзя игнорировать, её нельзя исключать, с Россией необходимо договориться». «Для западной элиты Россия — это постоянный элемент системы безопасности и политического сотрудничества. В свою очередь, Украина таким элементом не выступает. Запад считает, что Россия всегда будет присутствовать, что она сильная и что отношения с ней должны сложиться», — подчеркнул он.

Легутко прямо говорит, что сегодня Запад находится «в состоянии экзальтации», которое побуждает его к действиям. Однако с течением времени это может измениться, и Россия снова сможет оказывать влияние на решения западных политиков. «Мы говорим, что мы ничего не отдадим. Однако скоро окажется, что нам, возможно, придётся что-то отдать, чтобы успокоить медведя. В ситуации угрозы Запад не выступает оплотом», — резюмировал он.