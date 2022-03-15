Polskie Radio: «в состоянии экзальтации» Запад ввёл сильные санкции, но и они оказались «дырявыми»
Польский профессор и евродепутат от партии «Право и справедливость» Рышард Легутко считает, что европейские круги были в шоке от спецоперации России на Украине. «Решительные действия демократических государств, в том числе санкции, необходимы. К сожалению, они действуют с опозданием, а некоторые страны уже начинают отступать. Это сильные санкции, но уже сейчас видно, что они немного дырявые. Отчётливо видно, что некоторые западные страны опасаются, что они ударят и по их собственной экономике. Начинается подсчёт», — объяснил он в беседе с Polskie Radio.
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