Gazeta Prawna: в русле Запада — польские университеты отказываются сотрудничать с Россией

Ряд польских университетов приостанавливает какое-либо научное сотрудничество с российской и белорусской сторонами. Тем самым они копируют аналогичные действия западных институтов и объясняют, что эти решения продиктованы военными действиями России на Украине, сообщает Gazeta Prawna.

С начала российской специальной военной операции на Украине список иностранных компаний, которые сделали свой выбор в пользу прекращения деятельности в России, лишь растёт. Эта тенденция также не обошла стороной мир науки: несколько польских вузов рассказали о своей новой политике в плане сотрудничества с российскими вузами, пишет Gazeta Prawna.

«Оно было приостановлено ​​в соответствии с рекомендацией Министерства образования и науки <...>. В этом году у Университета имени Адама Мицкевича не было запланировано крупных мероприятий совместно с учёными из России в рамках двусторонних соглашений», — заявила пресс-секретарь вуза Малгожата Рыбчинская.

Gazeta Prawna напоминает, что ещё 1 марта заместитель министра образования и науки Влодзимеж Бернацкий заявил, что министерство прекращает сотрудничество с Россией в области науки и технологий. «Во-первых, мы прекращаем сотрудничество в рамках Объединённого института ядерных исследований в подмосковном городе Дубне и Международного центра научной и технической информации. Во-вторых, Министерство прекращает сотрудничество с Россией в рамках соглашения между правительством Республики Польши и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области науки и техники от 25 августа 1993 года», — заявил тогда замминистра.

Издание обращает внимание и на то, что Лодзинский университет также приостановил сотрудничество с Россией и Белоруссией на неопределённый срок. В своём заявлении руководство обвинило Россию в разжигании украинского конфликта. Впрочем, несмотря на запрет новых инициатив в рамках сотрудничества, студенты из России и Белоруссии смогут продолжить здесь своё обучение.

В свою очередь, пресс-секретарь Варшавского технологического университета Кшиштоф Шиманский сообщил, что руководство университета также решило приостановить сотрудничество с российскими вузами и научными центрами до окончания боевых действий и вывода российских войск с Украины. Варшавский университет, который славился академическими обменами с Россией, также следует этому курсу, а средства, выделенные Европейской комиссией на сотрудничество с Россией, будут переправлены в другие регионы. Список замыкает Опольский университет, ректор которого сообщил, что в связи с конфликтом он приостанавливает сотрудничество с университетами и научными центрами России и Белоруссии. Он называет это «формой протеста против военных действий в отношении независимой Украины», сообщает Gazeta Prawna.