Сикорский: «правда глаза колет» — к санкциям против России Польша призывала громче всех, но сама их так и не ввела

Польша громко требует от остальных стран ЕС ввести санкции против России, однако сама не спешит подавать другим пример. Ссылаясь на конституцию, Варшава так и не приняла никаких мер экономического воздействия на Москву, а российский уголь продолжает «течь широким потоком через польскую границу», заявил экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Radio ZET.

«Итальянцы могут, швейцарцы могут, а мы, кто находится на первой линии борьбы с Путиным… На самом деле польское правительство ещё не ввело никаких санкций в отношении России», — говорит евродепутат, бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В интервью Radio ZET он объясняет, что польское правительство громче всех призывает к санкциям, которые должны вводить другие, в то время как российский уголь «и далее течёт широким потоком через польскую границу».

«Мы имеем фестиваль требований в отношении остальной Европы. Они ввели расширенную конфискацию в отношении польских предпринимателей, а когда дело доходит до российских олигархов, говорят: «А, нет, нет, ничего не сделать, потому что есть конституция», — негодует бывший министр. «Я ожидаю от нашего правительства, что оно будет служить хорошим примером. Во-вторых — оно проведёт разговор по-взрослому с оппозицией, с обществом насчёт того, как эти санкции скажутся на нашей экономике», — добавляет Сикорский. Он обращает внимание на то, что действенных санкций, которые бы не были болезненными для вводящих их государств, просто-напросто не существует.

Экс-глава польского МИД также согласился со словами спикера сената Томаша Гродзкого, который полагает, что Польша «финансирует преступный режим» Владимира Путина. «Сложнее всего говорить правду… Правда больше всего колет глаза. Он сказал правду о том, что польское правительство пока не вводило никаких санкций в отношении России», — подчёркивает Сикорский. «Я обеспокоен тем, что в то время, как Запад вводит болезненные и для себя санкции, я не могу вспомнить, какие санкции ввела Польша», — иронизирует он.

В беседе евродепутат также объяснил своё отсутствие во время речи Джо Байдена в Королевском замке в Варшаве протестом в адрес практик Секретной службы США, которая перекрывает весь город и требует прибыть на место за несколько часов до начала. Он считает такой подход непрофессиональным и ненужным. По его мнению, президенту США стоило сказать, что НАТО — это тоже ядерный альянс, но американский лидер почему-то этого не сделал. Сикорский предполагает, что базы США в Польше станут постоянными, так как это произойдёт по логистическим причинам. «Американцы уже находятся в Жешуве. Если война будет продолжаться, американцы из соображений удобства захотят создать там базу размещения...», — поясняет экс-министр.

«Украина, к сожалению, в течение 25 лет после обретения независимости думала, что проводит большую игру между Западом и Востоком, вместо того чтобы полностью интегрироваться с Западом. Она не успела вступить в альянс, когда Россия ещё не проверяла эти гарантии», — сожалеет Сикорский. Он уверяет, что никто не горит желанием вести войну с Россией, в связи с чем идея миротворческой миссии НАТО на Украине для него загадка. «Сейчас выясняется, что украинцы вообще не хотели такого решения. Вопрос в том, кто подал эту идею Качиньскому и какова была её цель. Из заявления Зеленского следует лёгкое опасение, что кто-то намерен создать замороженный конфликт или ввести войска вопреки воле Украины. Это всё начинает казаться очень странным, и я думаю, что необходимы объяснения Качиньского», — подчёркивает он.

На вопрос, считает ли он по-прежнему, что Россия должна стать членом НАТО, Сикорский ответил следующим образом: «К этому ещё придётся вернуться»… Условия следующие: вы должны быть демократией и отступить с оккупированных территорий. Такая Россия была бы другой страной. В наших интересах было бы выполнение ею этих условий».