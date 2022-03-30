Onet: заморозив счета российского посольства, Варшава поступила крайне необдуманно

Польше надо держать руку на пульсе московских событий, поэтому ей не стоило блокировать счета российского посольства в Варшаве, что может вылиться в его закрытие и поставить под угрозу работу польского посольства в России, пишет аналитик Витольд Юращ. На портале Onet он обращает внимание на то, что если это произойдёт, то Польше уже точно не будет отведено место за столом мирных переговоров между Россией и Украиной, куда она так стремится.

Заморозка счетов посольства Польши в Москве, которая стала ответной мерой на действия Варшавы в отношении российского посольства, рано или поздно приведёт к сложностями в плане оплаты текущих счетов, выплаты зарплаты и в целом в ведении нормальной дипломатической деятельности. «Хуже, однако, то, что из-за этого могут возникнуть и другие, куда более серьёзные последствия», — пишет на портале Onet аналитик, глава Центра стратегического анализа Витольд Юращ.

В статье он обращает внимание на то, что российский посол в Варшаве уже сказал, что он может закрыть диппредставительство, сославшись на нехватку финансовых средств. Не подлежит никаким сомнениям, что в этом случае Москва потребует также закрыть посольство Польши в Москве. «Это значило бы, что дипломатические отношения, хотя и не были бы формально разорваны, фактически просто бы перестали существовать», — поясняет он.

Аналитик уверен, что такое развитие событий уж точно не в интересах Польши по трём основным причинам. Во-первых, Юращ указывает на нужды польских граждан и польского меньшинства в России в плане консульской защиты и контактов с польской дипломатией. «Если бы диппредставительство закрыли, о польских гражданах пришлось бы заботиться другой стране, но такая ситуация, конечно же, нежелательна», — подчёркивает он.

Во-вторых, он признаёт, что, хотя никаких дипломатических или политических выгод от действий российского посольства в Варшаве и правда нет, с польским посольством в Москве дело обстоит совершенно иначе. «К сожалению, посол России в Польше Сергей Андреев никогда даже в малейшей степени не пытался смягчать отношения с нашей страной, на протяжении этих лет он демонстративно проявлял враждебность и прямо-таки презрение к Польше. Поэтому возможное закрытие посольства России в Варшаве не стало бы чем-то, что привело бы к потерям», — отмечает он. Однако автоматическое закрытие польского дипучреждения в Москве, когда между Украиной и Россией будут проводиться настоящие мирные переговоры, очень опасно, уверен он. «Участие Польши в этих переговорах, понятное дело, не в интересах Москвы. Отсутствие диппредставительства, если дело до этого дойдёт, скорее всего, будет использовано Москвой для того, чтобы поставить под сомнение смысл присутствия Польши на этих переговорах», — добавляет он.

Юращ объясняет, что, даже если принять во внимание полную изоляцию польского посольства и отсутствие контактов с российскими властями, присутствие посла в Москве допускает контакты с его коллегами из США, Германии и Франции, то есть из тех стран, которые, скорее всего, будут привлечены к мирным переговорам. Благодаря таким контактам всегда можно получить ценную информацию, как это было во время грузинских событий 2008 года, когда получилось предотвратить слишком далекоидущие уступки в отношении России, к которым был тогда готов президент Франции Николя Саркози.

В качестве третьего момента аналитик называет силу санкций, которая заключается в том, что западные страны вводят одинаковый объём ограничений, будь то в экономическом или дипломатическом плане. «Россия всегда будет пытаться разрушить единство Запада, выставляя поляков теми, кто действует самостоятельно, не советуясь со своими союзниками. Из этого следует, что союзники не должны слушать Польшу. Заморозка счетов российского посольства выступает примером действий, в которых Польша выходит за рамки договорённостей с союзниками как по НАТО, так и по ЕС, и хотя она имеет на это полное право, это вовсе не значит, что это выгодно для неё», — отмечает он.

По его словам, теоретически можно представить ситуацию, когда польские спецслужбы получили оперативную информацию о том, что россияне хотят использовать деньги со счёта посольства для финансирования нападения на украинских активистов в Польше или на колонны с поставками оружия и боеприпасов на Украину, но это крайне маловероятно. «Если Россия действительно захочет совершить теракт в Польше, она всё равно это сделает, финансируя свою деятельность другим путём. Всё это указывает на то, что закрытие счетов посольства не было обдуманным поступком», — сожалеет Юращ. «Парадокс, однако, заключается в том, что, чем хуже и чем чаще Россия прибегает к преступным методам, тем важнее, чтобы Польша держала руку на пульсе событий в Москве. Единственный вариант осуществлять это, помимо исключительно разведывательной деятельности, — это иметь диппредставительство в Москве», — резюмирует он на портале Onet.