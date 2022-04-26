Моравецкий: боюсь не разрыва с Россией, а того, что найдутся желающие его преодолеть

На наших глазах складывается новый геополитический порядок, а отношения с Россией, которая стала угрозой энергетической и продовольственной безопасности, уже никогда не будут прежними, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Для Украины и Европы он предлагает создать план восстановления и надежды, а для «российской агрессии» — дамбу, сообщает Biznes Alert.

«Польша и Европа находятся в эпицентре экономического циклона. Пандемия стала в этом плане чёрным лебедем. После 24 февраля у нас сложилось впечатление, что в европейское небо прилетел целый клин чёрных лебедей. Это очень опасная смесь: сбои в цепочках поставок, рост цен на энергию, продовольствие и сырьё, низкая склонность к инвестициям», — заявил на Европейском экономическом конгрессе в Катовице премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Однако, по его мнению, будущее не стоит рисовать в мрачных красках, потому что Польша и Европа находятся на правильном пути преодоления всех проблем. «Нам необходимо соответствующее решение на Украине, то есть сохранение ею независимости и того, чтобы российские солдаты её покинули», — добавил он.

В своей речи он напомнил, что Европа уже однажды, после ужасной войны, смогла подняться из руин и создать соответствующие институты как платформу для мирного существования. «Сегодня мы должны мыслить вне существующих рамок. Мы создаём план восстановления и надежды для Украины и Европы, который будет опираться на новые геополитические основы. Сегодня мы можем перефразировать высказывание Билла Клинтона: «Геополитика, глупец!» Нам внушали, что наше отношение к России русофобское. Я боюсь не разрыва торговли с Россией, а скорее того, что скоро найдутся желающие воссоздать эти цепочки. Мы должны создать дамбу против российской агрессии, а не давать своего согласия на то, чтобы всё было так, как раньше», — объяснил глава правительства.

Моравецкий также выразил убеждение в том, что отношения с Россией изменятся безвозвратно и больше не будут прежними. «На наших глазах складывается новый геополитический порядок. Нам давно не приходилось принимать участие в масштабных международных событиях. Европа — наш союзник в борьбе за свободу», — констатировал премьер-министр. «Оружие Путина — это путинфляция, при помощи которой он хочет разрушить нормальное экономическое развитие», — резюмировал Моравецкий в своей речи на Европейском экономическом конгрессе в Катовице.