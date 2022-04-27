Моравецкий: мы дадим нашим украинским друзьям танки, но сколько — не скажем

Ради безопасности своих украинских друзей премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий решил не раскрывать информацию о том, сколько танков Польша, заручившаяся поддержкой НАТО, передаст Киеву. Одновременно в эфире Polsat News он назвал нашумевшую тему передачи украинцам самолётов МиГ «закрытой», указав на отсутсвие такой необходимости.
«Мы получили поддержку со стороны Великобритании и США. Мы можем чувствовать себя в полной безопасности», — прокомментировал в интервью Polsat News военную помощь Польше со стороны премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Глава польского правительства подтвердил слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что Польша, «вероятно, передаст или уже передала» танки Украине, одновременно он отказался называть точное количество техники. «Я не буду говорить об этом сегодня», — отметил Моравецкий. «Мы расскажем это в своё время, ради безопасности наших украинских соседей и друзей», — добавил он.
В эфире польский премьер назвал вопрос о самолётах МиГ-19* «закрытым». «Такой необходимости, требований или просьб — нет», — отрезал он. «Сегодня мы помогаем нашим соседям с Украины, но и они сегодня помогают нам, выходя на работу здесь, в Польше. Братья, сыновья и отцы беженцев с Украины также сражаются за нашу безопасность и мир», — объяснил он.
По его словам, 5 мая Польша и Швеция организуют большой донорский саммит с целью сбора средств на различные благотворительные и гуманитарные цели на Украине.
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