Глава бюро нацбезопасности Польши: мы уже передали Киеву «значительное» количество танков Т-72

По словам главы польского Бюро национальной безопасности Павла Солоха, Киев получил от Варшавы несколько сотен танков Т-72. В эфире Polsat News Солох отметил, что Вашингтон тратит на вооружение Украины баснословные деньги, чтобы добиться военного разгрома России, и задача Польши — поддержать его в этом начинании.

Польша поставила Украине более 200 танков Т-72, ​​и этого количества должно хватить для формирования двух бригад. Более того, говорится о передаче нескольких десятков БМП и беспилотников, сообщает Polsat News. В интервью телеканалу глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох подтвердил: «Польша передала танки Украине в большом количестве… Я не могу назвать конкретные цифры. Могу лишь подтвердить прежние слова премьер-министра о том, что Польша предоставляла и будет предоставлять Украине военную помощь, в том числе танки Т-72. Это значительное количество». «Это, вне всяких сомнений, очень существенная помощь, и мы выступаем лидером в оказании помощи Украине, в том числе военной».

В беседе Солох подчеркнул, что польские запасы оружия постоянно обновляются, но ещё не в полном масштабе. Переговоры между министром обороны Польши Мариушем Блащаком и производителями оружия в США должны этому поспособствовать. «Мы ожидаем определённого ускорения», — подчеркнул он, имея в виду закупку современных американских танков Abrams. Более того, все решения, связанные с передачей собственной техники, рассматриваются и принимаются в контексте увеличения присутствия союзников. «На данный момент у нас в Польше 10 тысяч американских солдат, мы имеем британских солдат, плюс учения, которые начинаются, также на нашей территории, где временно будет находиться ещё больше солдат НАТО», — отметил глава Бюро национальной безопасности.

На территории Польши также останутся системы ПВО, пока у неё не появятся её собственные. По его словам, Польша говорит с НАТО как об увеличении присутствия, так и о постоянном присутствии. Решения по этому вопросу должны быть приняты на предстоящем саммите в Мадриде, впрочем, там и состоятся переговоры о приёме Финляндии и Швеции в НАТО.

Солох считает, что уже долгое время сложно сказать, о чём можно говорить с президентом России Владимиром Путиным, кроме, пожалуй, аспекта гуманитарной помощи. Эффекта визита Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Кремль он тоже не увидел. «Кто бы ни пытался с ним поговорить, ничего достойного внимания он так и не добился», — подчеркнул он.

Поддержку США Украине в размере $33 млрд, из которых $20 млрд будут направлены на военную поддержку, Солох прокомментировал следующим образом: «Это гигантские деньги. 20 миллиардов долларов — это намного больше, чем составляет польский оборонный бюджет». «Это деньги на технику, а не на персонал. Это может свидетельствовать о том, что США оценивают ситуацию так: война может длиться очень долго. Нам это известно из союзнических переговоров», — рассказал чиновник. «Скорее всего, у нас впереди много месяцев, а в пессимистическом варианте — даже лет», — добавил он.

Исходя из военной ситуации, он рискует полагать, что 9 мая не станет какой-то пограничной датой. «Не исключено, что россияне попытаются отпраздновать какую-то победу. Однако всё указывает на то, что никакой конкретики в виде каких-то впечатляющих территориальных завоеваний, то есть территорий, оккупированных российской армией, не будет».

В беседе Солох обратил внимание на то, что уровень вовлечения американцев в украинские вопросы очень велик. «Соединённые Штаты поставили на карту авторитет своей страны как сверхдержавы… это такой сигнал того, что в первую очередь мы расцениваем действия России как действия по завоеванию Украины, но ещё и по переворачиванию с ног на голову мирового порядка… уже не локального или регионального, а именно мирового», — отметил чиновник.

Он уверен, что такой подход США выгоден для Польши, которая во всех отношениях выступает хабом для Украины, что касается военной и гуманитарной помощи. «Для НАТО мы тоже являемся хабом», — добавил он. Польша уже готова участвовать в переброске оружия на Украину, впрочем, это уже имеет место, она также ключевая страна, когда речь заходит о контактах между НАТО и ЕС, а Украина — фронтовая страна, поэтому количество войск НАТО, включая американских, на польской территории будет только расти.

По его мнению, угроза со стороны России с применением оружия массового поражения существует. «Такой риск имеет место всегда. Мы должны делать своё дело и быть к этому готовыми», — призвал он. Возможное использование Москвой ядерного оружия против Украины привело бы к большим последствиям, с риском глобального ядерного конфликта. «Если бы Россия решилась на такой шаг, то для неё это стало бы самоубийственным шагом», — резюмировал Солох в эфире Polsat News.