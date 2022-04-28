Forsal: Варшава предупредила о передвижении военных колонн — и призвала не публиковать их снимки

Как заявили в Варшаве, «в связи с военными учениями» на дорогах почти по всей территории Польши — не только ночью, но и в часы пик — появятся колонны военной техники. При этом армия призывает граждан воздержаться от публикации каких-либо фотографий и данных в сети, сообщает Forsal.
«Начиная с этого воскресенья, 1 мая, в связи с военными учениями на дорогах почти по всей территории Польши появятся колонны военной техники», — сообщила пресс-атташе отдела связи Главного командования вооружённых сил подполковник Магдалена Буш. По её словам, военную технику можно будет увидеть на автомагистралях, скоростных дорогах и дорогах государственного значения. Отработка принятия и переброски союзнических сил, координация трансграничных действий, сотрудничество с принимающими странами — таковы среди прочего задачи участников передвижения колонн, сообщает Forsal.
Транспортные средства, принимающие участие в учениях, чаще всего будут передвигаться ночью, чтобы свести к минимуму сбои в движении, однако некоторые из них будут проезжать днём и даже в часы пик. Колонны военной техники будет сопровождать и охранять военная полиция, а также подразделения регулирования дорожного движения Войска польского при поддержке полиции. Перегруппировки уже согласованы с соответствующими органами, в том числе местными властями.
Портал обращает внимание на то, что польская армия призвала защищать данные о передвижении военных колонн. «Мы просим не публиковать информацию и фотографии, изображающие передвижение войск и их местонахождение, дату и время прохождения военных колонн, данные о взлётах и посадках военных самолётов. Давайте будем осознавать опасность! Любое необдуманное действие в сети, публикация фотографий с важными военными объектами, установками, техникой может нести негативные последствия для системы безопасности и обороноспособности», — заявила Магдалена Буш.
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