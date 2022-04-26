WP: Варшава дополнила антироссийский санкционный список ЕС
«Первый санкционный список, который был опубликован сегодня, содержит 50 позиций. В нём фамилии российских олигархов и организаций, которые ведут настоящий бизнес в нашей стране <...>, в том числе «Газпром», — заявил сегодня министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский. Cанкции действуют также с сегодняшнего дня, сообщает Wirtualna Polska.
По словам замминистра Мачея Вонсика, запросы на внесение конкретных лиц и субъектов в санкционный список поступили из Агенства внутренней безопасности Польши, Центрального антикоррупционного бюро и Службы военной контрразведки. «15 решений касаются физических лиц и 35 — коммерческих организаций. Есть уже очередные запросы. <…> Министр пока не успел их рассмотреть. Решения по этим делам будут публиковаться и пополнять санкционный список», — пояснил Вонсик.
«Все субъекты, которые уже много лет импортируют российский уголь и уголь из Донбасса в Польшу, окажутся там», — предупредил министр Каминский. «Цель санкций — ударить по российской экономике, чтобы Россия не могла вести спецоперацию на Украине. <...> Польский санкционный список — это дополнение к санкционному списку ЕС», — добавил он.
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