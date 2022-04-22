«Памятник газового господства России»: польский депутат призвал срочно демонтировать «Северный поток — 2»

Так же, как Польша поступила с двумя памятниками советским солдатам, снеся их, необходимо поступить с газопроводом «Северный поток — 2», чтобы у Германии никогда не возникло соблазна вернуться к этому проекту, считает депутат от партии «Право и справедливость» Марчин Пожуцек. В беседе с Polskie Radio он напоминает, что Варшава станет независимой от российского газа уже к концу этого года, но в случае, если ЕС примет соответствующее решение, она готова ускорить процесс.

Как на форуме ЕC, так и в отдельных странах продолжаются дискуссии на тему ужесточения санкций против России за её «агрессию в отношении Украины». Венгрия сделала заявление о том, что не поддержит санкции ЕС, если они будут распространяться на импорт нефти и газа из России, а Польша уже в свою очередь ввела эмбарго на российский уголь, не дожидаясь решения ЕС. Правительство также объявило о скором отказе от российского газа и нефти, сообщает Polskie Radio.

В эфире радиостанции депутат от партии «Право и справедливость» Марчин Пожуцек обратил внимание на важность последовательности политики ЕС сегодня. «Месяц назад Финляндия приостановила железнодорожные грузовые перевозки с Россией, но была вынуждена отказаться от этого спустя три дня, потому что вопросы торговли и транспорта находятся в ведении ЕС», — напомнил политик

«Польша готова стать свободной от российского газа в конце года, мы станем независимы благодаря газовому терминалу и Baltic Pipe, но если будет принято решение ЕС, мы готовы ускорить этот процесс», — подчеркнул он.

Пожуцек отметил, что очередной пакет санкций ЕС в отношении России — это вопрос ближайших дней. «К этому мы призываем наших партнёров из всех европейских столиц. Санкции будут действенными исключительно на европейском уровне, но мы должны отдавать себе отчёт в том, что Россия имеет в распоряжении накопленный капитал для защиты от самых жестоких санкций на несколько месяцев. Поэтому важно сохранить тенденцию отказа от российского газа и нефти на более долгий срок, нежели будет длиться война на Украине, чтобы, к примеру, Германия не выразила однажды желания вернуться к «Северному потоку — 2»», — объяснил политик.

По его мнению, ставку надо делать на планомерный спад доли российских углеводородов до нуля таким образом, чтобы через несколько месяцев Европа была свободна от российского газа и угля, чтобы она к ним больше не вернулась.

В беседе депутат от партии «Право и справедливость» прямо призвал демонтировать «Северный поток — 2». «Это стало бы лучшим решением. До начала российского вторжения на Украину казалось, что делу «Северного потока — 2» будет очень сложно дать обратный ход. Сейчас имеются в распоряжении все инструменты для этого», — разъяснил политик. «Надо не ждать, а как можно скорее начать демонтаж газопровода, памятника энергетическому господству России над Европой. Мы сегодня снесли два памятника мнимому героизму русских преступников в Великой Польше, которые сначала напали на Польшу в 1939 году, потом преследовали поляков, а в 1945 году насиловали и убивали мирных жителей. Сегодня мы избавились от этих двух памятников, и то же самое нужно сделать и с «Северным потоком — 2», — резюмировал он в интервью Polskie Radio.