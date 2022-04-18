wPolityce: «вернуть на круги своя» — польский профессор о декоммунизации в стране

Улицам и памятникам, посвящённым Советской армии и представителям коммунистического режима, нет места в польском общественном пространстве, считает профессор и историк Войцех Поляк. В беседе с wPolityce.pl он призывает срочно «навести порядок» в этих вопросах: это пережитки, которые необходимо упразднить.

«Декоммунизация возвращает всё на круги своя. Память также связана почтением, с чувством благодарности», — говорит в интервью порталу wPolityce.pl польский профессор и историк Войцех Поляк. По его мнению, в названиях улиц и памятниках, воздвигнутых в честь Советской армии или представителей коммунистической системы, принимавших участие в порабощении Польши, есть что-то неуместное, противоречащее чувству справедливости, честности, ведь люди косвенно им поклоняются, их почитают.

Можно даже сказать, что это противоречит моральным принципам. По его словам, Советская армия, войдя в Польшу, совершила много ужасного. Она была элементом угнетения, подчинения Польши СССР. «Зачем поклоняться этим людям, этой армии через памятники или улицы?» — задаётся вопросом историк. «Эти пережитки необходимо упразднить», — призывает он.

В интервью профессор, однако, обращает внимание на то, что за этот процесс переименования улиц ответственны местные власти, а они зачастую саботируют эти шаги, оправдывая их усложнением жизни людей, которые привыкли к названиям улиц. Он также напоминает, что весь процесс смены названий улиц в Польше осуществляется бесплатно. В качестве примера историк приводит район Яр (JAR) в польском городе Торунь. Это аббревиатура от Jednostka Armii Radzieckiej — часть Советской армии, к которой жители привыкли и не хотят её менять. Войцех Поляк разъясняет, что даже если у жителей название «Яр» не ассоциируется с Советской армией, это продолжает быть серьёзной проблемой, например в случае авторов путеводителей и экскурсоводов, которые, желая того или нет, будут вынуждены объяснить этимологию места.

По его мнению, отсутствует осознание того, какое значение имеет эта проблема. Смена названий необходима, ведь прежним улицам совершенно нет места в общественном пространстве Польши, потому что это по сути «поклонение тоталитаризму», «поклонение преступлениям». «Мы должны наводить порядок в таких вопросах», — призвает он.

В беседе историк также затронул тему памятников, с которыми дело обстоит куда проще, ведь для этой проблемы уже найдено хорошее решение. Их необходимо перенести в музеи под открытым небом, где они станут своего рода артефактом коммунизма, свидетельством истории. На освободившиеся от снесённых памятников места он предлагает ставить новые памятники — «настоящим» патриотам, героям, государственным деятелям и местным героям, — чтобы побудить людей лучше разбираться в истории как своей страны, так и региона.

На вопрос о том, сможет ли Польша наконец-то завершить процесс декоммунизации «благодаря» украинскому конфликту, он отвечает следующее: «Из разных мест в Польше поступает информация о том, что предпринимаются соответствующие шаги по урегулированию этого вопроса. Это надо было делать много лет назад, но сейчас появился какой-то импульс. Надо сказать, что это правильное решение».

Одновременно профессор отмечает, что статус кладбищ, охраняемых в соответствии с международными договорами, остаётся в силе и Польша рассчитывает на взаимность с российской стороны.