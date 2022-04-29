С прицелом на газовый раскол в ЕС — эксперт wPolityce об ограничении Россией поставок энергоносителей в ряд стран

Ограничение поставок газа в ряд европейских стран является нарушением «Газпромом» договорных обязательств, считает аналитик из Центра восточных исследований Шимон Кардащ. Тем самым, по его мнению, Россия теряет репутацию «надёжного поставщика». Однако, очевидно, что для Москвы вызов раскола в ЕС перевешивает экономические интересы, отмечает эксперт на страницах wPolityce.pl.

Приостановка поставок российского газа, в том числе в Польшу, — это политически мотивированное решение московских властей, нацеленное на то, чтобы вызвать разногласия внутри ЕС. Если этого получится добиться — совместное согласование в ЕС ограничений на импорт энергоресурсов из России станет просто-напросто невозможным, считает аналитик из Центра восточных исследований Шимон Кардащ. Его слова приводит польское издание wPolityce.pl.

Эксперт обращает внимание на то, что на этой неделе планировалось принять шестой пакет санкций на запрет импорта российской нефти. Однако несмотря на то что подавляющее большинство стран — членов ЕС подвергли критике механизм расчётов в рублях при поставках газа, Москва делает ставку на то, что, столкнувшись с риском перебоев в поставках, по крайней мере некоторые страны решат пойти на её условия. Уже десять европейских импортёров российского газа открыли счета в Газпромбанке, а четверо расплатились за поставки в рублях. Открыто о своей готовности адаптироваться к новым правилам заявила и Венгрия. Более того, многое будет также зависеть от самой политической воли Кремля, который для создания разногласий в ЕС может пойти на определённые уступки в отношении тех или иных стран.

По мнению эксперта, на сегодняшний день сложно оценить, входит ли в планы России провоцирование более широкого газового кризиса в Европе, но, несомненно, за приостановлением поставок газа в Польшу и Болгарию кроется «превентивная акция». «В обоих случаях долгосрочные контракты на импорт российского газа истекают <...> в этом году, а власти не были намерены их продлевать», — подчеркнул он.

Однако вне зависимости от планов и расчётов Москвы долгосрочные последствия её решений могут быть очень серьёзными. «Прекращение поставок доказывает, что в условиях агрессии против Украины и самой серьёзной конфронтации с Западом со времён окончания холодной войны Москва готова пожертвовать своими экономическими интересами ради достижения стратегических внешнеполитических целей», — отметил аналитик.

По его мнению, «Газпром», следуя указаниям правительства, нарушает свои договорные обязательства и тем самым теряет имидж надёжного поставщика — каким он себя постоянно позиционировал в отношениях с европейскими партнёрами. В ближайшие месяцы и годы страны Старого Света бросят все свои усилия на диверсификацию поставок, что в результате может быть чревато снижением позиций «Газпрома» на его стратегическом рынке сбыта. Более того, ему ещё, возможно, придётся заплатить компенсацию в связи с нарушением договорных обязательств, резюмирует wPolityce.pl.