Замглавы МИД Польши: оплата за газ в рублях — тест на европейскую солидарность

Согласие некоторых стран ЕС покупать газ за рубли испытывает на прочность европейское единство, считает замглавы МИД Польши Павел Яблонский. В связи с этим в интервью Wirtualna Polska он отметил, что польская дипломатия ставит перед собой задачи развеять иллюзии европейских политиков, которые считают, что с Россией бизнес ещё возможен.

В среду с 8 утра по польскому времени «Газпром» полностью приостановил поставки газа в Польшу в соответствии с ямальским контрактом. Причиной такого шага стал отказ польской компании PGNiG платить за газ в рублях, сообщает Wirtualna Polska.

Портал задал вопрос замглаве МИД Польши Павлу Яблонскому о том, как убедить такие страны, как Германия, Австрия или Венгрия, вопреки желанию российского президента, не платить за газ в рублях? «Это большой тест на европейскую солидарность, потому что если на настоящий момент Путин перекрывает газ Польше, перекрывает газ Болгарии и уже угрожает перекрыть газ другим странам, то если эти страны пойдут на его шантаж и заплатят ему на аналогичных условиях, то они просто не пройдут тест на солидарность», — объясняет замглавы МИД.

В беседе с Wirtualna Polska он отметил, что это касается всех европейских столиц. «Мы будем за этим наблюдать, убеждать эти столицы и Европейскую комиссию действовать в этом плане очень решительно», — предупредил замминистра. По его словам, канцлер Австрии Карл Нехаммер отреагировал очень резко на обвинения по этому вопросу. «Мы на самом деле очень надеемся, что это подтвердится — Австрия не пойдëт на такой шаг. Однако в этом плане мы будем очень бдительны, потому что мы осознаём то, что, к сожалению, всë ещё много политиков рассчитывают на то, что эта ситуация через какое-то время нормализуется и возможно будет снова вести бизнес с Россией», — констатировал он.

В настоящее время Россия, несмотря на приостановку поставок газа в Польшу и Болгарию, продолжает поставлять газ в Австрию и тем самым покрывает примерно 80% её потребности, пока что за евро. Яблонский обращает внимание на то, что, к сожалению, в Европе есть как левые, так и правые и центристские политики, которые живут в иллюзии того, что с Россией можно вести дела, как с любым нормальным партнёром. «Развеять эти иллюзии — такова большая задача для дипломатии Польши и других стран Центральной Европы. Это большая работа на ближайшие месяцы и годы», — подчеркнул он.