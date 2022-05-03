Польский учёный: в последние 20 лет никто так не разрушал Запад, как сам Запад

Здравая самокритика всегда была неотъемлемой чертой западной цивилизации, благодаря которой она не погрязла в традиционализме и самодовольстве. Более того, именно она стала главной движущей силой к инновациям, после которых Запад заполучил преимущество в мире, утверждает польский профессор Марек Чихоцкий. Между тем, по его мнению, за последние 20 лет траектория развития Запада напоминает скорее лишённый разума порыв к полному самоотрицанию и саморазрушению, который на руку как Москве, так и Пекину.

«Все ощутили реальную угрозу российской спецоперации на Украине, которая фактически стала войной России с Америкой и Западом, возникшей в результате завершившейся 30 лет назад холодной войны», — пишет в издании Rzeczpospolita польский профессор Марек Чихоцкий. Он обращает внимание на то, что академические дебаты на Западе о столкновении цивилизаций и новом соперничестве таких стран, как Китай, Индия и Россия, вдруг превратились в регулярные военные сражения.

«Конечно, одновременно стоит, прежде всего, учитывать тот факт, что в последние два десятилетия никто так сильно не боролся с Западом, как сам Запад. Уже долгое время самоагрессия Запада выступает самым серьёзным фактором деконструкции западного мира, последовательно ослабляя его позиции и ставя под вопрос его дальнейшее существование. Запад просто-напросто начал искренне ненавидеть самого себя и сомневаться в смысле собственного бытия», — рассуждает учёный.

В статье он напоминает, что способность критически взглянуть на самого себя всегда была неотъемлемой чертой западной цивилизации. Именно благодаря ей Запад не погряз в традиционализме и самодовольстве, и это она стала главной движущей силой к высокому уровню инноваций, которые со временем гарантировали Западу преимущество в мире. «Однако то, что произошло в западных обществах за последние 20 лет, не без участия культурных левых и правых, не имеет ничего общего со здравой самокритикой, а скорее напоминает лишённый разума порыв к полному самоотрицанию и саморазрушению», — констатирует Марек Чихоцкий.

По его словам, получается, что Запад был и остаётся единственным виновником всего зла в мире. «Это именно Запад изобрёл рабство, расизм, эксплуатацию, войны, это Запад эксплуатирует и разрушает мир. Никто другой в истории не совершал этого. Все остальные были лишь жертвами», — объясняет он.

Следовательно, если бы Запад, согласно видению правых, спрятался в своей скорлупе или в соответствии с мечтой левых просто-напросто перестал бы существовать, мир стал бы куда лучше. «Оба этих шокирующих решения уже давно подсказывает западным интеллектуалам и общественному мнению пропаганда из Москвы и Пекина. Суть состоит в том, чтобы сам Запад перестал верить в себя и чтобы никому не пришло в голову, что Запад — это место куда лучше для жизни людей, нежели Россия или Китай», — резюмирует польский профессор в Rzeczpospolita.