WNP: Россия добилась своего — газовый импорт начали оплачивать в рублях
Согласно сообщениям российских властей, около половины покупателей газа у «Газпрома» уже приняли решение расплачиваться за сырьё в рублях. «Около половины из импортёров газа из России открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок в рублях», — заявил российский вице-премьер Александр Новак. «Это вынужденная мера, чтобы обеспечить сохранность нашей экспортной выручки, потому что действия некоторых стран приводят к рискам в отношении экспортной выручки», — пояснил он.
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