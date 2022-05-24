WP: деньги на ветер — американцы ещё припомнят Байдену поддержку Украины

«Дело Украины» Джо Байден в значительной степени рассматривает как личный вопрос, считая свои действия правильными и нужными, несмотря на падение популярности в стране, констатирует польский политолог и профессор Богдан Шклярский. И это может ему скоро аукнуться. В интервью с Wirtualna Polska он прогнозирует, что американцы припомнят своему лидеру каждый доллар, потраченный на Украину. Это выброшенные на ветер деньги, которые так нужны самим США.

Рейтинг поддержки Джо Байдена достиг самой низкой отметки за всё время его пребывания на посту президента США. Только двое из десяти считают, что США движутся в правильном направлении и что экономика развивается хорошо. Более того, всё чаще сторонники Демократической партии всё больше разочаровываются в деятельности Байдена. Поддержка Байдена среди сторонников Демократической партии упала до 73% в мае, по сравнению с 83% месяцем ранее. Только 33% из них считают, что страна движется в правильном направлении, по сравнению с 49% в апреле, пишет Wirtualna Polska.

В беседе с порталом польский политолог и профессор Богдан Шклярский из Варшавского университета выразил уверенность в том, что ситуация на Украине не сильно отразилась на падающем рейтинге Джо Байдена. «Мы находимся в прифронтовой стране и совершенно иначе видим войну. Для американцев этот конфликт находится где-то очень далеко», — объясняет учёный.

Он обращает внимание на то, что как демократы, так и республиканцы поддерживают американскую внешнюю политику на украинском направлении в одинаковой степени. «Это не она стала причиной агрессивного антибайденовского настроя из-за того, что он тратит деньги на войну, вместо того чтобы концентрировать внимание на внутренней политике. Это уже отразится в следующем опросе. На данный момент война не имеет негативных последствий, но что для Байдена важнее и хуже всего одновременно — она не имеет и положительного эффекта», — добавляет он.

По его словам, пока что «воевать» не обходится очень дорого для США, но эти расходы скоро будут лишь расти. «Особенно потому, что американские расходы растут лавинообразно… учитывая все слабые стороны этого президентства, каждый фактор, каждый доллар, потраченный на Украине будут рассматривать в качестве выброшенных на ветер денег, которые необходимо было потратить на охрану границ, здравоохранение, борьбу с инфляцией… Эта война его настигнет», — предрёк он.

Профессор уверен, что «дело Украины» в большой степени Джо Байден видит как личный вопрос. Американский лидер верит: то, что он делает на Украине, правильно и нужно. «Я не думаю, что Джо Байден руководствуется опросами. Что бы они ни говорили о войне, его мнение в качестве президента не претерпит изменения. Однако везде, где ему будут нужны деньги, речь идёт о конгрессе, дело обстоит совершенно иначе. Потенциально для Украины в этом нет ничего хорошего», — объясняет он.

В интервью политолог признаёт, что Джо Байден не обладает соответствующей компетенцией, чтобы в будущем изменить результаты опросов. «Тут экономика тянет вниз. Это не зависит от него. То, что плохо отразится на Джо Байдене и демократах, не зависит от американского лидера. Я не вижу здесь ничего, что он бы в состоянии был сделать, чтобы дать обратный ход этой тенденции… Для Джо Байдена это очень пессимистичный опрос», — констатирует он.

По его словам, демократы хотели бы, чтобы предстоящие осенью выборы в конгресс состоялись в прошлом году в июне, когда динамика опросов была положительной. «С тех пор это президентство погрязло на месте. У него нехватка энергии. Оно не в состоянии организовать достаточную поддержку даже внутри собственной партии. Напряжение среди демократов в разных местах лишь растёт», — разъясняет Шклярский.

Он обращает внимание на то, что даже демократы теряют веру, и, соответственно, количество оптимистов среди них тоже падает, ведь они понимают, что всё это не идёт в правильном направлении. По мнению польского профессора, это имеет здесь ключевое значение.