WP: Россия запретила въезд на свою территорию Байдену и тысяче американцев — но не Трампу

На фоне конфликта на Украине Россия навсегда запретила въезд на свою территорию почти тысяче американцев, включая президента США Джо Байдена и ряд видных государственных чиновников и общественных деятелей, пишет The Washington Post. Тем не менее, как отмечает газета, в список не попал как экс-президент Дональд Трамп, так и подавляющее большинство членов его администрации.

Россия на постоянной основе запретила въезд в страну почти тысяче американцев, включая президента США Джо Байдена и вице-президента США Камалу Харрис. На такой шаг Москва пошла на фоне усилий Вашингтона по поддержке Украины и введения новых пакетов антироссийских санкций, пишет The Washington Post.

В субботу Министерство иностранных дел России опубликовало «стоп-лист» из 963 американцев, которым отныне запрещён въезд в Россию. Как отмечает газета, это во многом символический шаг, который затронул большое количество членов администрации Байдена, республиканцев, управляющих техническими компаниями, журналистов, обычных граждан США и даже актёра Моргана Фримена.

«В контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального «стоп-листа», МИД России публикует перечень американских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе», — заявили по этому поводу в российском ведомстве.

Среди американских граждан, которым запретили въезд на российскую территорию, числятся Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Эта судьба не обошла стороной и высокопоставленных чиновников администрации, включая вице-президента Харрис, министра транспорта Пита Буттиджига и бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. В «стоп-лист» попали также сын Байдена Хантер и бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Тем не менее въезд в Россию не был запрещён одной крайне видной фигуре американской политики — а именно экс-президенту Дональду Трампу. Более того, единственным высокопоставленным чиновником его администрации, включённым в лист, стал экс-госсекретарь США Майк Помпео.

В списке российского МИД фигурируют многие члены конгресса от обеих партий, включая спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, лидера демократического большинства в сенате Чарльза Шумера и лидера республиканского меньшинства в палате представителей Кевина Маккарти. При этом в листе отсутствует как имя лидера республиканского меньшинства в сенате Митча Макконнелла, так и сенатора Рэнда Пола, который на прошлой неделе затормозил принятие пакета помощи Украине.

Одной из фигур, включение которой в список вызвало удивление, стал 84-летний актёр и лауреат кинопремии «Оскар» Морган Фримен. МИД России объяснил его присутствие в «стоп-листе» тем фактом, что в 2017 году он записал видеообращение, где обвинил Россию в заговоре против США и призвал к борьбе против Москвы. Подобное заявление актёр сделал на фоне скандала вокруг предполагаемого «российского вмешательства» в американские выборы в 2016 году.

Ряд американцев, угодивших в российский «чёрный список», не замедлил отреагировать на такой шаг Москвы. В частности, постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер дерзко ответил, что это «честь» для него. Бывший федеральный прокурор и ныне сотрудник Microsoft Норман Барбоза отметил, что оказался в «хорошей компании».

Член палаты представителей Лори Трахан, которая также попала в «стоп-лист», заявила, что своей позиции по Украине менять не собирается.

«Если Владимир Путин думает, что, запретив мне навсегда въезжать в Россию, он изменит мою позицию по поддержке Украины, то у меня для него плохие новости. Этому не бывать, — подчеркнула она. — Соединённые Штаты поддержат Украину».