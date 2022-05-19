WP: экономические проблемы мешают Западу ввести новые санкции против России

Страны Запада уже ввели «экстраординарные» санкции против России, но они сказались и на них самих, пишет The Washington Post. Так, например, инфляция в Великобритании уже составила 9%. Следующим шагом могло бы стать эмбарго на российские энергоресурсы, но на это европейцы не решаются, опасаясь ещё более страшных последствий.

Опасения по поводу экономического спада препятствуют санкционной кампании западных стран против России, пишет The Washington Post.



В феврале, когда началась российская спецоперация, в США и Европе лидеры считали, что их страны выходят из пандемии, и рассчитывали на снижение инфляции. Но прошло три месяца, и министры финансов, которые на этой неделе встречались в Германии, делились друг с другом сомнениями по поводу состояния мировой экономики, отмечает автор статьи. По их мнению, подъём ключевой ставки в ряде стран может отправить некоторые экономики в рецессию. Из-за этого США и Европа испытывают сложности с введением санкций против России.



Уже из-за сложившейся ситуации в некоторых развивающихся странах может разразиться голод. Растут цены на энергоресурсы, из-за этого инфляция достигает максимальных значений за 40 лет. Британские власти сообщили, что в апреле инфляция у них составила 9%: это выше, чем в США.



При этом глава казначейства США при ответе на вопрос об антироссийских санкциях отметила, что при введении санкций против России они стараются причинить ей максимальную боль, но при этом так, чтобы самим пострадать минимально.



Автор статьи пишет, что объём санкций против России уже «экстраординарный». Но при этом ЕС продолжает закупать энергоресурсы у России, подпитывая её деньгами. В апреле они решили отказаться от российского угля, но нефть и газ по-прежнему покупают.



В среду Европейская комиссия также представила свою программу, в рамках которой они хотят увести Европу от зависимости от российской нефти с помощью сокращения потребности в ней и увеличения использования возобновляемой энергетики. Если у них получится намеченное, то уже к 2027 году они сократят зависимость от импорта российского газа на треть. Но, как отмечает автор статьи, остаются вопросы по внедрению этого плана.



Некоторые эксперты отмечают, что американцы и европейцы готовы «наказывать» Россию даже с риском для собственных экономик и к тому же выделяют десятки миллиардов евро на помощь Украине. Но украинцы всё равно просят более жёстких санкций: «Нам нужна экономическая помощь и давление с помощью санкций, потому что у нашей стойкости и сопротивления есть предел».



Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что во многих странах цены на товары могут пойти вверх и Европе придётся адаптироваться к этому, в том числе адаптировать свою финансовую помощь, пишет The Washington Post.