Die Welt: немецкой оборонительной индустрии будет трудно добиться роста из-за бюрократии и нехватки персонала

Нехватка персонала, запчастей и бюрократизация сильно замедляют работу немецкой оборонной промышленности, пишет Die Welt. К примеру, крупнейшему оборонительному концерну Rheinmetall требуется примерно два года для постройки современного танка «Леопард». Эксперты отмечают, что ситуации вряд ли поможет и увеличение оборонительных расходов.

Крупнейшему немецкому оборонительному концерну Rheinmetall требуется девять долгих месяцев, для того чтобы подготовить старый танк «Леопард-1» к отправке на Украину, пишет Die Welt. Подготовка новых танков длится ещё дольше: к примеру, постройка современного «Леопарда» длится два года, а новой САУ RCH-155 — два с половиной года.

При этом правительство ФРГ намерено выделить на нужды бундесвера дополнительные €100 млрд, пишет Die Welt. Однако разница между желаемым и действительностью может быть очень значительной, отмечает издание. Германия на протяжении многих лет последовательно снижала расходы на армию: эти средства перенаправлялись на другие проекты. Военная индустрия также сокращала свои мощности: именно поэтому сейчас на подготовку поставок ей требуются месяцы или даже годы.

В качестве примера сокращения производства Die Welt приводит крупнейший немецкий оборонительный концерн Rheinmetall. В годы холодной войны концерн ежегодно выпускал 240 тыс. единиц крупнокалиберных боеприпасов: сейчас выпуск сократился до 50 тыс. в год. При этом представители Rheinmetall отмечают, что у них есть потенциал для роста.

Однако добиться роста будет трудно, отмечает издание. Во всей отрасли царит нехватка сырья и нужных специалистов, чьё число ранее год за годом сокращалось. Кроме того, есть проблемы с функционированием федерального ведомства по оснащению бундесвера: оно практически неработоспособно, констатирует Die Welt. Из 7200 рабочих мест занято лишь 6200: ведомство считается до предела «забюрократизированным». Особенно долго осуществляются оборонные заказы. В этой связи некоторые эксперты предупреждают, что даже выделение дополнительных миллиардов евро не хватит для того, чтобы нормализовать работу бундесвера и оборонительной индустрии.

Как отмечает эксперт мозгового центра DGAP Кристиан Моллинг, дополнительных средств в размере €100 млрд хватит на то, чтобы всего три года выполнять требование НАТО по тратам на оборону в размере 2% от ВВП. На данный момент среднесрочный военный бюджет ФРГ составляет €50 млрд, напоминает Die Welt.