Лидер ХДС: политика безопасности в упадке — Германия 20 лет ошибалась в оценке состояния бундесвера

Вся внешняя политика Германии и политика безопасности последних двух десятилетий пришла в упадок, считает лидер ХДС Фридрих Мерц. Он резко раскритиковал канцлера Олафа Шольца за отказ поставлять Украине тяжёлые вооружения, а также подчеркнул, что все министры обороны Германии за последние 20 лет принимали неверные решения относительно состояния и оснащения войск, сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.

Лидер ХДС Фридрих Мерц признал серьёзные промахи ХДС/ХСС в оснащении бундесвера и призвал к пересмотру внешней политики и политики безопасности Германии за последние два десятилетия, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

«Оглядываясь назад, мы, к сожалению, должны констатировать: все министры обороны за последние 20 лет принимали неверные решения относительно оснащения и состояния войск, — сказал лидер ХДС в интервью немецким СМИ. — Это были серьёзные упущения, в том числе и внутри ХДС/ХСС».

Как поясняет издание, с конца 2005 года до конца 2021 года представители ХДС и ХСС постоянно руководили Министерством обороны. До этого с середины 2002 года этот пост занимал политик СДПГ Петер Штрук.

Что касается военной спецоперации России на Украине, Мерц заявил: «Вся внешняя политика Германии и политика безопасности последних 20 лет пришла в упадок». По его словам, когда военные действия будут закончены, необходимо «тщательно проанализировать, как до такого могло дойти».

С точки зрения лидера ХДС, «масштабные санкции и изоляция России были необходимы» самое позднее в 2014 году после присоединения Крыма к России. В ходе дебатов о поставках оружия на Украину Мерц резко раскритиковал канцлера Олафа Шольца. «Он скрывает, он утаивает, он говорит только половину правды», — заявил глава ХДС. Поэтому, по его словам, Германия всё больше изолирована на международном уровне.

Кроме того, Мерц предостерёг о возможном разрастании военных действий в случае, если Украина не получит достаточной военной поддержки: «Именно отказ предоставить тяжёлое вооружение делает эскалацию и распространение этой войны всё более вероятными».

Говоря об оборонной политике федерального правительства, Мерц пригрозил не согласиться на запланированный специальный фонд для бундесвера в размере €100 млрд. ХДС/ХСС не позволит представить ему готовые результаты, «с которыми мы должны просто согласиться», подчеркнул Мерц. «Если канцлер хочет склонить нас к поправке к Конституции и к 100 миллиардам евро нового долга, то он должен говорить с нами». Также политик потребовал от канцлера Шольца, чтобы эти деньги «пошли исключительно на перевооружение бундесвера».

На данный момент предложение, поступившее из ведомства канцлера, вызывает проблемы: идея специального фонда бундесвера может быть представлена на голосование в парламенте без прилагающегося к ней экономического плана. ХДС и ХСС считают, что это ограничивает их право голоса по отдельным проектам вооружений, отмечает немецкая газета Der Tagesspiegel.